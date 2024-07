Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Tratando a toda costa de evadir a la prensa que la asedia para que opine sobre la relación amorosa de su ex Christian Nodal con Ángela Aguilar, Belinda se disfrazó de empleada de una aerolínea.

Sin embargo, la cantante y actriz no logró su objetivo, pues fue descubierta por los reporteros que la esperaban en el aeropuerto de la capital mexicana, donde ella arribó, proveniente de Estados Unidos.

«Belinda, siempre te apoyamos, ¿por qué no quieres hablar?», se escucha decir -en un video que circula en redes sociales-, a reporteros tras haberla descubierto.

Pero la ojiverde, quien finalmente fue apoyada por elementos de seguridad para poder salir, aceleró su paso mientras pedía no la empujaran, pues eran varios los medios que la seguían por el inmueble.

Su disfraz consistió en usar un chaleco del personal de la aerolínea, gafete y una gorra.

Hace apenas unos días, la artista de 34 años «escapó» de un evento dentro de una caja.

Desde qué Christian Nodal y Ángela Aguilar destaparon su noviazgo a inicios de junio, Belinda ha sido hostigada por medios de comunicación para obtener una declaración respecto al tema.