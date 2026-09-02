Estudiantes de educación básica, media superior y superior podrán solicitar uno de los más de 20 mil apoyos incluidos en la convocatoria estatal de la Beca Pasos Gigantes 2026, cuyo registro permanecerá abierto hasta el próximo 15 de septiembre.

La gobernadora Tere Jiménez informó que el programa comprende apoyos desde preescolar hasta educación superior y está dirigido a estudiantes que cumplan con los criterios académicos y administrativos establecidos para cada modalidad.

Los aspirantes deberán integrar un expediente digital con la documentación solicitada. Debido a que el promedio mínimo y las condiciones de participación varían según el nivel educativo, el Instituto de Educación de Aguascalientes recomendó consultar las bases antes de iniciar el trámite.

La estrategia forma parte de los apoyos estatales destinados a evitar que la falta de recursos interrumpa la trayectoria educativa de niñas, niños y jóvenes. Además de respaldar a las familias, busca incentivar el aprovechamiento académico y facilitar la continuidad entre los distintos niveles escolares.

El registro y las bases de la convocatoria pueden consultarse en www.iea.gob.mx/becas. Quienes requieran orientación podrán comunicarse al teléfono 449 438 27 58 o solicitar asistencia mediante la línea 070.