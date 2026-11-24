Más de 21 mil becas serán distribuidas entre estudiantes de Aguascalientes. Consulta las fechas, horarios, lugares de entrega y documentos necesarios para recibir el apoyo.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes inició la entrega de más de 21 mil becas del programa “Pasos Gigantes” 2026, dirigidas a estudiantes de todos los niveles educativos, con el objetivo de favorecer la permanencia escolar y apoyar la economía familiar.

La distribución comenzó en la Plaza del Mueble, en el municipio de Jesús María, y continuará en diferentes localidades de la entidad. Hasta el momento, se han dado a conocer fechas adicionales de pago para siete municipios, con entregas programadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026.

De acuerdo con el calendario difundido por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), los beneficiarios deberán acudir a la sede correspondiente con una identificación oficial vigente, conforme a los requisitos establecidos para menores y mayores de edad.

Calendario de pagos de las becas Pasos Gigantes 2026

Las fechas, horarios y sedes de entrega anunciados hasta el momento son los siguientes:

Municipio Fecha Hora Sede Rincón de Romos Martes 24 de noviembre 9:45 h Auditorio Calpulalpán Pabellón de Arteaga Martes 24 de noviembre 10:50 h Parque de Los Chaneques El Llano Jueves 26 de noviembre 10:30 h Auditorio Palo Alto Cosío Lunes 30 de noviembre 8:00 h Auditorio Polivalente Tepezalá Lunes 30 de noviembre 10:00 h Auditorio Polivalente San Francisco de los Romo Lunes 30 de noviembre 11:30 h Auditorio Municipal José Guadalupe Posada Aguilar Calvillo Martes 1 de diciembre 11:00 h Poliforum Municipal de Calvillo

¿Dónde se entregarán las becas Pasos Gigantes en cada municipio?

Martes 24 de noviembre de 2026

Rincón de Romos: Auditorio Calpulalpán, ubicado en la calle Miguel Hidalgo 317, Centro Histórico. La entrega está programada a las 9:45 horas.

Pabellón de Arteaga: Parque de Los Chaneques, ubicado en Irrigación Sur 210. La entrega se realizará a las 10:50 horas.

Jueves 26 de noviembre de 2026

El Llano: Auditorio Palo Alto, ubicado en el bulevar Miguel Ángel Barberena Vega número 103, en Palo Alto. La entrega está prevista a las 10:30 horas.

Lunes 30 de noviembre de 2026

Cosío: Auditorio Polivalente, ubicado en Francisco I. Madero número 60, Zona Centro. La entrega comenzará a las 8:00 horas.

Tepezalá: Auditorio Polivalente, ubicado en la Zona Centro del municipio. La entrega está programada a las 10:00 horas.

San Francisco de los Romo: Auditorio Municipal José Guadalupe Posada Aguilar, ubicado en la calle Francisco Romo Jiménez número 102, fraccionamiento San José de Buenavista. La entrega se realizará a las 11:30 horas.

Martes 1 de diciembre de 2026

Calvillo: Poliforum Municipal de Calvillo, ubicado en el bulevar Rodolfo Landeros Gallegos. La entrega está prevista a las 11:00 horas.

¿Qué documentos se necesitan para cobrar la beca Pasos Gigantes?

De acuerdo con las indicaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes, los requisitos para recibir el apoyo dependen de la edad del estudiante beneficiario.

Menores de edad: deberán acudir acompañados de la persona registrada como titular del cobro, quien deberá presentar su credencial del INE vigente.

Mayores de edad: deberán presentar su propia credencial del INE vigente.

¿Cuántas becas Pasos Gigantes se entregarán en Aguascalientes?

El programa contempla la distribución de más de 21 mil becas entre estudiantes de todos los niveles educativos de Aguascalientes, con el propósito de evitar el abandono escolar por motivos económicos.

Durante el inicio de la gira de distribución en Jesús María, la gobernadora Tere Jiménez también informó que durante su administración se han realizado más de 600 acciones de infraestructura educativa e hizo referencia a la enseñanza del inglés y francés, así como a los resultados de estudiantes de la entidad en competencias de matemáticas.

En el evento participaron el alcalde de Jesús María, César Medina; autoridades municipales, legisladores locales y representantes del Instituto de Educación de Aguascalientes.