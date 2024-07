El consumo de agua natural es recomendado por encima de los refrescos y las bebidas endulzadas y energizantes debido a los beneficios que aporta a la salud, afirmó la nutrióloga Karla Valencia Pérez Hernández.

La especialista enfatizó que la ingesta de líquidos es esencial no sólo para la hidratación, sino también para otras funciones vitales del cuerpo. Apuntó que el verdadero desafío radica en las bebidas azucaradas, edulcorantes y energizantes, ya que la falta de información lleva a muchas personas a creer que ciertas bebidas deportivas son saludables, cuando en realidad pueden contener más azúcar que los refrescos.

Aclaró que incluso las bebidas «light» o «cero» pueden ser problemáticas para aquellos que no pueden abandonar su consumo, por lo que se sugiere hacer un cambio gradual, reduciendo el consumo de azúcar en las bebidas regulares hasta que puedan eliminar esta adicción.

En cuanto a las personas que prefieren el consumo de alcohol, dijo que éste afecta no sólo el peso corporal, sino también el sistema cardiovascular y nervioso, lo que puede llevar a problemas de sobrepeso y afectar seriamente el corazón y el sistema nervioso.

Respecto al café, aclaró que mientras haya un consumo moderado de dos a tres tazas al día, no representa ningún riesgo para la salud. De hecho, puede tener beneficios para el corazón y los riñones, siempre y cuando no haya condiciones preexistentes como la hipertensión.

Recientemente, dijo que la recomendación de consumo de agua ha cambiado debido al aumento de las temperaturas y la pérdida de electrolitos. Ahora se sugiere consumir de 10 a 12 vasos de agua al día, en lugar de los tradicionales ocho vasos.