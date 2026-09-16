Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

A pesar de los filtros de seguridad, personal militar y sus familiares introdujeron alcohol a la plancha del Zócalo y lo consumieron durante el festejo patrio y previo al Grito de Independencia.

Desde las 18:35 horas, personal militar que se encontraba en la primera área de la plancha del Zócalo empezó a beber alcohol.

Uno de los militares llevaba escondida una botella de ron entre su chamarra, sin embargo la sacó y repartió la bebida a sus compañeros en vasos de unicel.

Alrededor de las 20:30 horas, otro grupo de militares destapó cervezas Victoria y Corona.

Otros grupos de militares fueron más discretos y escondieron las botellas en bolsas verdes.

Mientras se realiza el espectáculo musical, los militares beben alcohol, bailan e incluso instauraron el «Quiere volar». Varias personas fueron lanzadas al aire.