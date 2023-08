Claudia Salazar y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La priista Beatriz Paredes declinó ayer en sus aspiraciones por ser la candidata del Frente Amplio Opositor y le dejó el camino libre a la panista Xóchitl Gálvez.

«No imagine que, a veces, los procesos democratizadores adoptan rutas mercadológicas más que ciudadanas, son los aprendizajes de los tiempos de hoy», dijo la senadora tlaxcalteca en su mensaje de declinación en una reunión privada con la dirigencia nacional del tricolor y sus líderes estatales.

El anuncio de Paredes ocurrió horas después de que el Frente Amplio por México (FAM) reveló que Xóchitl Gálvez aventajaba por más de 15 puntos porcentuales en las preferencias de las encuestas aplicadas.

De acuerdo con la información revelada, Gálvez obtuvo el 57.6 por ciento de las preferencias de los encuestados, y Beatriz Paredes el 42.4 por ciento.

«Para mí, el final es cuando se dieron los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata», dijo Paredes.

La panista Xóchitl Gálvez es la única que se mantuvo y llegará hasta el final del proceso, tras la declinación de los otros 13 aspirantes.

Paredes dijo ayer en la reunión con los líderes priistas que su adhesión al Frente estará condicionada sólo si se garantiza un gobierno de coalición.

«Mi adhesión definitiva al Frente dependerá del programa del gobierno de coalición, de la consistencia de las propuestas, de la evolución de su entramado democrático», señaló.

Además pidió mantener un respaldo ciudadano y alejarse de los poderes fácticos.

«Realmente, las fuerzas políticas y los liderazgos ciudadanos deben ser los que los conduzcan e integren, no los poderes fácticos», lanzó Paredes.

Antes de la reunión con Paredes, el líder priista Alejandro Moreno había adelantado que que las encuestas no le favorecían a su candidata y ofreció el respaldo del PRI a la panista, Xóchitl Gálvez.

A casi 100 años de la fundación del revolucionario institucional, está será la primera vez en su historia que no postula un candidato a la Presidencia de la República.

«Somos inteligentes y claros, cuando hay ventajas consolidadas tenemos que ir congruentes en una sola dirección para mantenernos cohesionados y con la alternativa más competitiva», señaló «Alito» acompañado de líder del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano.

Por la noche ante cientos de simpatizantes, Xóchitl Gálvez prometió alcanzar la victoria en las Presidenciales de 2024.

«Yo les vengo a ofrecer la victoria. Y le vamos a dar la paz a México, sin odios, sin pleitos», ofreció.