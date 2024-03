Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena buscó frenar en el Consejo General del INE los hashtag en los que se involucra a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, con el narcotráfico, y afirman que «se le va a caer el País».

Sin embargo, los consejeros reclamaron al partido guinda por no legislar, con su mayoría en el Congreso, sobre límites en el manejo de redes sociales.

Mientras que los representantes de Oposición le echaron en cara la guerra sucia en contra de su candidata Xóchitl Gálvez, y la injerencia «diaria» del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE desechó la queja de Morena sobre una supuesta guerra sucia en la que se pagaron miles de bots para relacionar a Sheinbaum con el narcotráfico, por carecer de pruebas.

Por ello, propuso al Consejo General aprobar un «protocolo» para que el INE firmará un acuerdo con empresas de redes sociales «bajar» campañas automatizadas calumniosas.

«No estamos hablando de libertad de expresión, no es ése el tema, es dinero que incide en el proceso electoral para generar tendencias artificiales en twitter. ¿No lo quieren ver? ¿Van a seguir cegados?», reclamó el morenista Sergio Gutiérrez Luna.

La consejera Claudia Zavala lo paró en seco: «También se necesita técnica para impugnar, y en la técnica van tipos de pruebas. Nosotros no podemos hacer pesquisas. El área no puede abrir líneas de investigación para lo que no se está presentando».

El morenista Hamlet García sostuvo que sí presentaron pruebas, como tuits por los que se pagaron hasta un millón 612 mil 737 pesos en diversos portales, generando hasta 10 millones de vistas en sus publicaciones con el hashtag «#SeLeVaACaerElPaís».

Las consejeras Carla Humphrey y Norma de la Cruz advirtieron que al Congreso le ha hecho falta legislar sobre lavado de dinero en campañas y limites en redes sociales, pues el INE actúa con limitadas herramientas.

El PAN y PRD reprocharon a los morenistas que con miles de cuentas intentan posicionar frases contra Xóchitl Gálvez.

«Si se investigaran las granjas de bots, se encontraría que el principal responsable es Jesús Ramírez Cuevas. Es el jefe de los ejércitos más grandes de bots en este País», acusó el perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

«El Presidente utiliza las redes sociales para seguir interviniendo en el proceso electoral actual. Pediría al órgano electoral que intervenga».

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que la denuncia de bots será investigada por la Unidad de Fiscalización.