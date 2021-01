Arely Sánchez y Karla Omaña Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Familias con pacientes por Covid batallan para conseguir oxígeno medicinal, lograr llenar un tanque o hallar concentradores.

Consumidores coinciden en que el primer reto es tener tanques disponibles y luego encontrar empresas dónde llenarlos.

De acuerdo con sondeos realizados por Grupo REFORMA, el precio de un tanque chico, de 682 litros, va de los 3 mil a 3 mil 500 pesos, y el costo por recargarlo va de los 100 y 150 pesos.

En tanto, el relleno de un tanque grande de 9 mil 500 litros oscila entre los 800 y 900 pesos. Su renta requiere de un depósito no menor a los 7 mil pesos en promedio, mismo que no es 100 por ciento reembolsable.

“Es recomendable conseguir un concentrador de oxígeno, ya que en sitios de recarga llegan a haber filas de hasta cuatro horas, y corres el riesgo de no encontrar oxígeno suficiente”, dice Alicia, quien en las últimas dos semanas ha tenido que lidiar con el relleno de tanques para un familiar enfermo de Covid 19.

A la compra del oxígeno, dijo, hay que sumar el gasto en gasolina para ir en búsqueda de lugares donde sea posible encontrar abasto suficiente.

“Los tanques se tienen que estar rellenando cada 6 horas o en caso de que lo necesite el paciente, incluso cada tres, y eso hace que tengas que peregrinar por uno”, comenta.

La renta de un concentrador de oxígeno oscila entre los 3 mil y 4 mil pesos por mes, mientras que adquirir uno nuevo ronda entre los 20 y hasta 40 mil pesos, según datos obtenidos por REFORMA.

Francisco, que desde hace más de un año renta un concentrador de oxígeno para su madre, afirma que en marzo pasado el costo de la renta mensual era de mil 800 pesos.

“A mí me han respetado el precio hasta ahora, pero he visto que ahora mismo conseguir uno es más caro”, indica.

Olivia Hernández rentó un concentrador de oxígeno por 6 mil pesos al mes, con un depósito de 6 mil pesos, luego de que batalló para rellenar tanques de oxígeno que consiguió en préstamo.

“Las filas para conseguir oxígeno son enormes y no hay sana distancia, por eso nos urgía rentar el concentrador”, afirma.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que personal realiza operativos para evitar abusos en los precios del producto.

“Vigilamos que se exhiban los precios para que no haya abuso, el precio siempre debe estar exhibido”, dijo.

Tras sostener que no hay desabasto de oxígeno, el funcionario dijo que INFRA, una de las principales empresas productoras de oxígeno medicinal tiene plantas en el Estado de México, desde donde distribuye a todo el país.