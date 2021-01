Carestía, costos desproporcionados y listas de espera, es lo que tienen que enfrentar familias con pacientes Covid, que se encuentran en busca de algún concentrador y tanque de oxígeno respectivamente. Las principales empresas abastecedoras de oxígeno, coinciden en que de momento no tienen equipos en renta ni venta, incluso desconociendo las fechas en las cuales podrían llegar más de ellos.

Por medio de un sondeo realizado, logramos conocer las complicaciones que existen en medio de la pandemia por suministradores de oxígeno, los cuales además de estar limitados resultan bastante onerosos. Una de ellas es Infra, distribuidora que cuenta con varias sucursales en la ciudad, actualmente únicamente ofrecen el servicio llenado de tanque portátil con un costo de 198 pesos, no cuentan con equipos en venta, reservándose los costos, además que no está descartado que sufran algún ajuste a la alza.

Oxígeno del Centro, tenía hasta ayer solo renta de concentradores, cuyo costo es de 4 mil 600 pesos al mes, con un depósito de 1,200 pesos. Los equipos en venta no disponibles actualmente por la alta demanda y tienen un costo de 40 mil pesos.

Por su parte, SEMA (Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes) ofrece el generador de oxígeno en 45 mil pesos, mientras que la renta del mismo tiene un costo de 6 mil 500 pesos, más un depósito de 3 mil pesos, ambos equipos están limitados. En la misma empresa, la renta de tanque de oxigeno portátil tiene un costo de 200 pesos al mes, con un pago inicial de 390 y un depósito de 1 500 al mes.

Finalmente Oxifile, únicamente cuenta con renta de ambos equipos, teniendo que registrarse previamente en una lista de espera de la cual no hay fecha estimada para entrega.