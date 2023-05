Iris Velazquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras unas se alistan para el festival del Día de las Madres, Lucía, quien pidió modificar su nombre, deben esperar varias horas en los juzgados de Ciudad de México para pelear por una resolución que le ayude a contar con el sustento de su hija, ante la negativa de su padre para mantenerla.

Como ella, otras mujeres hace fila en espera de que, por la fuerza, la ley obligue a los padres a cumplir con pensión, aunque saben que el proceso puede tomar años.

En el caso de Lucía, quien lleva 9 años exigiendo a Francisco Javier «N», un militar en activo que cumpla con sus obligaciones con su hija, para que tenga sustento, alimentación adecuada y además pueda acceder a las becas y a la seguridad social que se le brindarían por ser miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que, la madre ve en la tele y escucha noticias de que la violencia vicaria es un tema abordado en las Cámaras y por políticos, pero ella se sincera y dice que nada más no encuentra cómo hacer para conseguir justicia, al afirmar que ha batallado casi una década en diversas instancias sin conseguir siquiera que el Teniente telefonista del Ejército -quien se ha negado en diversas ocasiones a dar la manutención completa-, esté en la lista de deudores alimentarios.

Logró que su hija fuera reconocida por la vía legal, pero asevera que pese a diversos oficios y fallos a su favor, no consigue que la Sedena le otorgue la beca a la que tienen derecho los hijos de los demás uniformados, al advertir que no puede hacerlo «sin la solicitud previa por parte del militar», quien remarcó, ha tenido por años falta de voluntad para protegerla económicamente.

Por trabas burocráticas, tampoco ha conseguido la afiliación de su niña al Instituto de Seguridad Social Militar.

«El juez no ha hecho lo necesario con el Ministerio Público, el MP no sabe qué hacer y la Sedena se contradice, unos dicen que ellos hacen el registro y otros que lo hace el militar demandado y siguen sin responder. El MP y el juzgado no han hecho el registro a la lista de deudores alimentarios, ya que según a ellos no les corresponde; obstruyen la ley porque se niegan a hacerlo y están afectando a entre todos a una niña», reprochó.

«Sedena ha dado contestación de manera incompleta a los requerimientos del Juez respecto de los derechos a los que mi hija tiene de un trabajador en activo. El Juez ha sido muy condescendiente al no hacer efectivos los apercibimientos de multa por la falta del cumplimiento de Sedena de rendir los informes solicitados. El Juez (no ha actuado) no obstante de haberle solicitado la inscripción al registro de deudores alimentarios al señor Francisco por la falta de pago del retroactivo de 9 años de pensión alimenticia al que fue condenado y dado que no ha dado cumplimiento al pago», agregó.

El 8 de mayo acudió a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México a interponer una denuncia penal contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. Su exigencia es que no sólo se publiquen leyes o reformas, sino que se hagan valer en la realidad.

Como el de ella, existen cientos de casos. Según datos del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), en 2021 se registraron 2 mil 865 casos de este tipo de violencia, delito que continúa en aumento, puesto que en 2022 la cifra ascendió a 7 mil 670.