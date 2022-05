Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente a la exigencia de entregar la Constancia de Situación Fiscal a sus patrones, los trabajadores del País se enfrentan a fallas en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a largas filas en las oficinas para obtenerla, señalan contadores.

Todas las empresas del País están solicitando a sus empleados la constancia, que contiene el domicilio y régimen fiscal de cada contribuyente, pues los empleadores necesitan esos dos datos actualizados, ya que a partir del 1 de julio próximo será obligatorio que los integren en los recibos de nómina.

Lo anterior es parte de los nuevos requisitos que impuso el SAT para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), incluidos los recibos de nómina en su nueva versión 4.0, que será la única válida a partir de la fecha mencionada.

«En efecto, es por esta situación, porque muchas empresas están pidiendo que lo hagan como último día el 30 de mayo porque después de tener las constancias se requiere hacer pruebas para el timbrado previo a esa fecha.

«Las empresas están previniéndose con antelación a este tema», dijo Guillermo Mendieta, contador público y socio de Mendieta & Asociados.

Tan sólo por sueldos y salarios, el padrón de contribuyentes cuenta con 50 millones de personas que deben hacer este trámite.

Según reportes de contribuyentes y de los propios abogados, la página del SAT presentó fallas ayer a lo largo de día, por lo que la emisión de la constancia se complicó.

Además, en varias oficinas del organismo se registraron largas filas, como en la que está ubicada frente a la Torre del Caballito, en la CDMX.

«Toda la mañana, mediante varios navegadores, no se ha podido ingresar de forma exitosa, señaló Mendienta.

«¿El SAT se pudiera ver rebasado? Posiblemente sí respecto al tema tecnológico y de personal. Recordemos que la misma autoridad ha determinado que no tiene tanto personal ahorita para cumplir con todo este requerimiento que está solicitando; por esa razón hay largas filas en oficinas del fisco», agregó.

Ariana Martínez, integrante de la Comisión Fiscal de Desarrollo 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), aseguró que la página del SAT arrastra problemas desde hace varios días para diversos trámites, incluidos el de la constancia, aunado a que los contribuyentes están obteniendo citas en oficinas hasta 30 días después de solicitarlas.

«Le están pidiendo al empleado una constancia para tener información adicional de él, pero el SAT no tiene habilitadas suficientes citas para atención. Entonces, imagínate la cantidad de personas que se están apersonando sin cita para ver si pueden ser atendidos», comentó.

Para Mendieta, lo ideal es que el fisco otorgue una prórroga para esta obligación hasta el 1 de enero de 2023 o por lo menos para septiembre de este año.

Ambos contadores recordaron que, en caso de que un contribuyente no entregue la constancia, no podrá deducir impuestos.

