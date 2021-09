Renata Tarragona Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ciudades turísticas han encontrado mayores dificultades para recuperar su atractivo.

Esto se debe a que una de las mayores atracciones de las grandes ciudades gira en torno de eventos masivos, congresos, eventos de negocios y visitas a museos o lugares culturales cerrados.

Los tres destinos más grandes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, tuvieron de enero a julio en conjunto una ocupación hotelera promedio de 30.1 por ciento, apenas la mitad del 61.5 por ciento que registraron en 2019, según cifras de Datatur de la Secretaría de Turismo (Sectur).

La Capital de País es la que más rezagada, con 28.2 por ciento de ocupación, cuando previo a la pandemia rondaba 64.2 por ciento, por lo que los empresarios del sector luchan para fomentar la llegada de visitantes.

El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) expuso que la recuperación ha sido dispareja entre los destinos turísticos.

Hay un mayor interés por espacios abiertos de sol y playa por los viajeros internacionales, de manera que éstos están más cerca de la recuperación.

“Entre las ciudades (afectadas) están León, Guanajuato, que tiene un recinto ferial grande, Querétaro, Puebla. Tenemos centros de convenciones muy grandes que no se usan como antes y hay ciudades como Zacatecas, Guadalajara o Monterrey que han reactivado mejor la industria de reuniones.

“Prácticamente en todo el País hemos visto una afectación muy fuerte, en unos estados más; otros han salido adelante de mejor manera, pero seguimos viendo un mercado muy golpeado”, dijo Alejandro Ramírez, presidente del Comir.

La apuesta de la industria está en el reforzamiento de las medidas sanitarias que, en todo negocio formal, estarán presentes para dar seguridad a turistas y evitar contagios.

“El tema es buscar los ‘como sí’ (reactivar la actividad) y estamos encontrando algunos caminos más seguros, no se pueden perder los protocolos establecidos de bioseguridad. (Debemos) ver cómo se mitiga el alza de contagios, si se siguiera lo proyectado retomaremos entre septiembre y octubre niveles de marzo, más toda la vacunación.

“La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, comentó que para octubre estaría el 100 por ciento de los adultos vacunados y con esas dos condiciones nosotros vemos que el último trimestre pueda tener una recuperación y una actividad muy importante a niveles de 2019, lo cual sería muy bueno para el sector turismo”, comentó Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex capitalina.

En términos de ocupación, ciudades como Mérida, Pachuca y Puebla están por abajo de la mitad de lo que alcanzaron hace dos años en el acumulado a julio, con 28.5, 22.9 y 21.4 por ciento, de manera respectiva.

No obstante, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán aseguró que, en el caso de Mérida, la baja en la ocupación se debió, además del impacto en la pandemia, al incremento ininterrumpido de la oferta hotelera, así como a un mayor uso de las plataformas digitales de hospedaje.

Agregó que como destino de reuniones el próxima Tianguis Turístico en noviembre significará un parteaguas para la industria y su recuperación en la capital y el estado, aunque, hasta ahora, el aforo permitido para congresos es de 30 por ciento, con 150 personas en salones cerrados y 300 al aire libre, el cual varía cada semana,, conforme se controlen los contagios.