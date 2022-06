Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El 79 por ciento de los jóvenes mexicanos tiene problemas para encontrar empleo.

La falta de experiencia es la mayor de las causas para no laborar en México y el resto de América Latina con 56 por ciento de los casos, no dominar el inglés u otro idioma con 19 por ciento y carecer de conocimientos técnicos con 14 por ciento, según una investigación de Manpower Group Latinoamérica.

Una encuesta aplicada a nivel América Latina, realizada entre Manpower Group y Junior Achievement, reflejó que en la región, 81 por ciento de los jóvenes sufre para colocarse en un empleo.

La situación es más difícil para aquellos que viven en los países centroamericanos, como El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, ya que más de 85 por ciento de los jóvenes se encuentran en esta condición.

En Perú y Colombia, es 75 y 65 por ciento, respectivamente.

Por nivel de escolaridad, aquellos con licenciatura en la región se enfrentan a mayores barreras.

Mónica Flores, presidente de Manpower Group Latinoamérica, señaló que 78 por ciento de los encuestados afirmaron que pasaron entre tres y seis meses buscando empleo.

«Esto nos da luz sobre la problemática de que los planes de estudio y la formación de jóvenes no se empatan al 100 por ciento con lo que requiere el mundo laboral en términos de experiencia, conocimientos técnicos y habilidades interpersonales», sostuvo.

Aseguró que los preparatorianos están capacitados para seguir instrucciones cuando las empresas lo que buscan es talento innovador, que tome iniciativas, con habilidades de liderazgo y que sepan comunicarse.

«Los planes de estudio son obsoletos, lo que se ve de los planes que están proponiendo tampoco están cerrando la brecha con la necesidad de talento que tenemos en el mundo», subrayó.Flores advirtió que aquellos jóvenes que no logran colocarse en el mercado formal de trabajo, se quedan desempleados o engrosan las filas del crimen organizado, en el caso de México.

