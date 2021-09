Froylan Escobar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas, a Yuri le detectaron disautonomía, una falla en el sistema nervioso que regula funciones vitales, según la Secretaría de Salud.

Esto, contó la cantante de 57 años, es una secuela de la Covid-19, que padeció hace un año.

“No es una enfermedad de muerte, gracias a Dios, pero sí hay que tratarla, arrancarla de raíz porque no la pasas bien.

“Yo la estoy tratando, a mí me sube mucho la presión, tenía muchos mareos, no tenía calidad de vida, sí la estaba pasando bastante mal, pero soy una mujer de fe, una guerrera, me agarro siempre de Dios y él me da las herramientas para salir de todos los momentos difíciles que he vivido”, afirmó la jarocha en entrevista.

De acuerdo con la cantante, los médicos le informaron que esta disfunción puede ser derivada del coronavirus, pero también hereditaria.

Entre los síntomas destacan mareos, desmayos, ansiedad, insomnio y taquicardia.

“Estoy bajo tratamiento, llevo tres meses. Los doctores me piden que no tenga mucho estrés. Por la pandemia, desgraciadamente mi cuerpo no está de 10, pero ahí vamos.

“Estoy haciendo respiraciones para controlar la ansiedad, tomo medicina, empiezo a caminar, no puedo hacer mucho ejercicio porque se me sube la presión, no puedo comer nada salado porque me altera”, detalló.

Sin embargo, pese a haber tenido momentos difíciles, en los que incluso se cuestionó seguir viviendo, ahora la intérprete de “Maldita Primavera” ve la situación de forma diferente.

“De las cosas malas uno aprende, he aprendido a valorar más a mi familia, la vida, a cuidar mi cuerpo, valorar mi garganta, la vida, Dios. A veces uno ve lo feo de las cosas, pero hay que ver lo bueno. Dios no se equivoca, ¿qué me trajo esto malo?, ¿qué bueno me trajo?

“Me operaron de le vesícula hace tres meses, no he estado bien, pero estoy con fe, agarrada de Dios, compenetrada con mi familia, amo más mi vida. Esto es pasajero, durará los meses que tenga que durar, pero no te vas a morir”, aseguró.

Es por ello que, ahora, la cantante equilibrará más sus proyectos laborales.

Actualmente formará parte de la tercera temporada de ¿Quién es La Máscara?, que iniciará el 10 de octubre, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

Para el próximo año ya prepara un show en la Arena Ciudad de México y analiza la posibilidad de sumarse a la obra José El Soñador, a lado de Carlos Rivera, producción de Alejandro Gou.