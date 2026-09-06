Los encharcamientos que se registran durante las lluvias en distintos puntos de la capital están relacionados, en parte, con la acumulación de basura y escombros que son arrastrados hacia las bocas de tormenta, lo que afecta el funcionamiento de las redes de desagüe, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huizar Botello.

El funcionario señaló que las precipitaciones, registradas principalmente por la tarde y la noche, han reducido la circulación vehicular durante los periodos de mayor intensidad, aunque persisten encharcamientos en zonas identificadas por las autoridades.

Durante un recorrido realizado junto con personal de Protección Civil, se detectó que diversos caimanes y bocas de tormenta reciben residuos arrastrados por la corriente de agua.

Huizar Botello explicó que los desechos acumulados en calles, espacios públicos, lotes baldíos y azoteas pueden ser arrastrados por la lluvia hasta las redes de drenaje, lo que genera taponamientos y eleva los niveles de agua en algunos puntos.

Ante esta situación, el secretario llamó a evitar la disposición de basura y escombros en la vía pública y en otros espacios donde puedan ser arrastrados por las precipitaciones. Precisó que las labores de limpieza y mantenimiento corresponden a las áreas municipales encargadas, mientras que la prevención también requiere impedir que estos residuos lleguen a las calles y a los sistemas de captación.

Asimismo, recomendó a los automovilistas reducir la velocidad cuando comiencen las lluvias, debido a la disminución de la visibilidad y de la adherencia de los neumáticos al pavimento, condiciones que pueden aumentar la distancia necesaria para detener los vehículos.