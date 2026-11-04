(MENSAJE IMPORTANTE. – Andy, ustedes amables lectores saben de quien hablo, justamente de quien no le gusta que le digan Andy, pero para mandarle a hacer chilillo con el rabo, yo le digo Andy ¿y qué? Pues bien, ay tienen ustedes que anunció antier con bombo y platillo, es decir inflando los cachetes, que se le da, que ayer enviaría un importante mensaje a sus amigos, partidarios, seguidores, mantenidos y acreedores alimentarios de Morena que, de paso, podría seguir toda la nación. ¡Precisamente a la hora de la Mañagüeva! Aunque luego apareció el peine, la Sra. Pte. tuvo la gentileza de terminar su “chou” justo a las nueve para que el ajolote del peje diera su importantísimo mensaje. Sólo que, como en aquella fundamental obra del teatro del absurdo del genial Ionesco: “Las sillas”, el orador no tenía nada que decir y no dijo nada. El mismo rollo de su papi, sólo que varios lustros después está desgastado.)

José Gudalupe Posada, alguien insiste en que el apellido es Posadas originario de Asientos al que ahora los gobiernos “republicanos” bautizaron como “real”, ¡Qué chistoso! ¿no? ¿realista o republicano?, es uno de los genios plásticos de México, aunque aquí nació y se forjó en sus primeros años en la Imprenta de Trinidad Pedroza en el siglo XIX, entre los dimes y diretes de la Guerra de Reforma, muy joven, antes de cumplir veinte años se trasladó con su maestro a la ciudad de León, en donde Pedroza estableció su taller. De sus trabajos en León primero como aprendiz y luego al frente del taller que su maestro le dejó pues él regresó a Aguascalientes, se conoce una vasta producción comercial, de servicios, iconográfica, publicitaria y de cortesía que fue recopilada y publicada con el nombre de Primicias Litográficas de Posada por el Profr. Eduardo Antunez, de quien lloramos la muerte reciente de su hijo, querido amigo, Ramiro Eduardo. El maravilloso catálogo de esa época fue rastreado y conseguido por un compañero, amigo, estudioso, acucioso que hoy nos falta, pero cuyo nombre no estoy autorizado a divulgar.

Buscando mejores horizontes (¡qué expresión más cursi!) emigró a la ciudad de México y su gran habilidad, destreza y genio le permitieron hacerse de un lugar prominente entre los ilustradores, trabajó con el escritor e historiador Ireneo Paz, quien luego de un duelo en que mató a Santiago Sierra, hermano de Don Justo, tuvo que regresar a Guadalajara al encontrar rencillas y obstáculos en la capital. Posada colaboró también con Heriberto Frías en el gran proyecto de la Biblioteca del Niño Mexicano en que elaboró la portada e ilustró la mayoría de los volúmenes de la colección. Tanto Ireneo como Heriberto, porfiristas.

Al margen de su trabajo, digamos, serio, académico, de gran calidad como fueran las ilustraciones del libro El Mártir del Gólgota, Posada se ocupaba en una colaboración estrecha con Antonio Vanegas Arroyo en ilustrar hojas sueltas, corridos, noticias extras, sucedidos raros o extraños, nota roja y amarilla, además de las ilustraciones comerciales y de publicidad. Mención especial merece la ilustración de programas de cine, teatro, circo, box, toros, lucha libre, etc., a la que Aurelio de los Reyes ha dedicado un libro. Hizo también interesantes publicaciones monográficas dedicadas a la charrería y a los toros.

La garbancera no es sino una caricatura de una mujer pretenciosa, por cierto, usaban a principios de siglo pasado polvo de garbanzo para aclarar la piel y papel de china rojo para pintar rubores en los cachetes, de allí lo de garbancera. No me vengan ahora con tantas implicaciones críticas, sociales, revolucionarias, muchas de las cuales se originaron en el estupendo grabado de Leopoldo Méndez del Taller de la Gráfica Popular, quien dota a Posada de un marco de revuelta popular que, ciertamente no estuvo presente en su obra, más que un crimen cruel o un fenómeno natural.

Posada no se olvidó, su técnica y él envejecieron, su gran habilidad en la zincografía para lograr una ilustración en unos cuantos minutos se quedaba corta en cuanto a fidelidad, rapidez y facilidad de reproducción con las modernas técnicas de impresión y fotograbado. Pasó de moda y fue arrumbado. Francis Tour lo sacó del desván, Diego Rivera, siempre oportunista lo aprovechó, José Clemente Orozco le reconoció. El muralismo mexicano reconoció su deuda. Dejémosle en su altura inmarcesible del gran genio de la gráfica que fue.

Lamentablemente la Garbancera fue tocada por la publicidad y se llevó entre las patas a su autor, a quien han colgado toda clase de milagros, infundios, consejas. En fin y pa’ acabarla de amolar se lo apropió la propaganda política y encontraron un rico filón en la ahora Catrina que lo mismo sirve para un trapeado que para un barrido, de coreografía de James Bond el de Spectrus a coreografía de las Espectras Shitbaum y Burrada, que ahora compiten con Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Jalisco, etc., etc. y la hacen pasar por indígena, por mestiza, por parvenu, encarnación de lo que se le ocurra al político en turno y materia disponible para la manipulación, mixtificación y falsificación.

Me parece que la responsabilidad de los aguascalentenses con Posada y con su obra sería rescatar su dimensión plástica y estética con un festival digno: conferencias, presentaciones, exposiciones, análisis académico y dejar lo circense para la chabacanería y el mal gusto.

(LA JUSTICIA MEXICANA ALERTA. – La fiscal general de la república, la fiscal carnal le dicen, de quien se podría decir con justicia que no desentona con el decorado del Zócalo en estos días, anunció un nuevo éxito de la investigación policíaca mexicana, resulta que averiguaron, quien sabe cómo, que Inés Gómez Mont, ex presentadora de la televisión mexicana había sido detenida en Miami por haber extendido su tiempo de estancia autorizada en el gabacho. En consecuencia, están montados, armados y pertrechados para cumplimentar las ordenes de aprehensión sepultadas entre montones de papeles burocráticos que, ahora diligentemente se disponen a cumplir, siempre que los “güeros” tengan a bien enviarla a nuestro país, lo que no parece fácil porque al parecer tiene doble nacionalidad. Así la diligencia de la Fiscala.)

jemartinj@aim.com https://bullidero.blogspot.com X @jemartinj