Hoy se celebra el Día Mundial de los Animales. De acuerdo con información del Movimiento Ambiental, en los últimos años se han avistado especies en el territorio estatal cuya presencia era desconocida.

NUESTRO ENTIDAD ES HOGAR DE ANIMALES COMO…

· Venado Cola Blanca

· Pumas

· Gato montés

· Armadillos

· Guajolotes silvestres

EN NUESTRO PAÍS EXISTEN…

· 48 especies probablemente extintas en medio silvestre

· 535 en peligro de extinción

· 912 en categoría de “amenazadas”

¿POR QUÉ EL 4 DE OCTUBRE?

Se eligió esta fecha por la relación que existe entre San Francisco de Asís y los animales. El santo italiano -quien es celebrado en todo el mundo cada 4 de octubre- profesaba el respeto y cariño a estas “Criaturas de Dios”.

REFUGIO Y HOSPITAL. A propósito de esta fecha, Julio César Medina Delgado, secretario de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua recordó que en el Refugio de Fauna Silvestre que funciona en el C.E.A.R. Rodolfo Landeros Gallegos -también conocido como Parque Héroes Mexicanos- se realizan labores de preservación y cuidado de especies endémicas de la entidad como sapos, aves rapaces, serpientes, tortugas, coatíes, mapaches, coyotes y tigres entre otros.

Asimismo, refirió que el procedimiento para recibir cualquier especie consiste en ingresarlos para una valoración médica y estudio conductual para determinar si están “improntados” o no. El término impronta significa que un animal cuando conoce a los humanos y convive con ellos cree que es como éstos actuando de una manera diferente a lo requerido en la vida silvestre, por lo que éste tipo de ejemplares ya no pueden ser puestos en libertad, después de su valoración se le notifica a las autoridades de la Semarnat y la Profepa de su ingreso.

CAMBIOS NECESARIOS. El dirigente estatal del PVEM, Misael Girón Montoya, se pronunció ayer por el respeto, protección y cuidado de todas las especies, es crucial que las personas modifiquen su forma de pensar y dejen de maltratarlos, matarlos y colgarlos como trofeos en una pared.

Girón sostuvo que todo ser vivo debe ser respetado y sobre todo vivir libremente, sin embargo persiste la caza de muchas especies y cuestionó la práctica de decorar casas y negocios con cabezas de animales muertos en esta práctica.

“Cualquier especie es importante y en Aguascalientes no se limita a los perros y gatos, también la rana de madriguera, el venado cola blanca, el águila real, entre otras”, consideró Girón, quien finalmente expuso que es necesario que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se enfoquen en implementar programas de concientización hacia la protección de los animales, quienes tienen el mismo derecho que los humanos de habitar en este planeta.

ESPACIO DIVERSO. A pesar de que Aguascalientes es un estado de pequeñas dimensiones territoriales, concentra una gran diversidad animal, incluidas especies de fauna mayor y en algunas temporadas del año, aves migratorias. La presidenta del Movimiento Ambiental, Guadalupe Castorena, precisó que además han podido contribuir por medio de estudios en el registro de algunas especies de las cuales incluso se desconocía su presencia en territorio local.

En este año, Movimiento Ambiental de Aguascalientes ha estimado el cruce de 10 mil patos, mientras que durante el año pasado durante toda la temporada el flujo fue tres veces mayor. También se ha podido observar la presencia de aves migratorias, incluso playeras, en las orillas de las principales presas, alimentándose antes de llegar a su destino.

DENUNCIAS

· Si usted conoce algún caso de personas que tengan animales silvestres en cautiverio o alguna denuncia relacionada con el maltrato animal de estos ejemplares, puede comunicarse a la Profepa al teléfono (449) 978-91-41.

· En el caso de perros y gatos y otros animales que son considerados como domésticos se pueden acercar a la Proespa o al teléfono (449) 917-08-90.