El Municipio de Aguascalientes prepara la incorporación de un sistema de identificación biométrica para registrar a personas detenidas por faltas administrativas, mediante lectores de huellas dactilares y cámaras especializadas, informó el secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno, Enrique García López.

El proyecto busca unificar los procedimientos de identificación en las áreas de barandilla de los municipios del estado, conforme a los requerimientos establecidos por el sistema estatal de seguridad pública.

El funcionario explicó que el registro incluirá huellas dactilares, fotografías de frente y de ambos perfiles, además de imágenes de tatuajes que permitan identificar características particulares de las personas detenidas.

Actualmente, Jesús María realiza las primeras pruebas de esta tecnología, mientras que el Ayuntamiento capitalino se encuentra en proceso de adquirir los dispositivos necesarios para comenzar su implementación.

García López aseguró que la recopilación de información deberá cumplir con los avisos de privacidad y las disposiciones legales relacionadas con los derechos de las personas detenidas.

Respecto a posibles inconformidades por el manejo de datos personales, consideró poco probable que surjan impugnaciones, al argumentar que el procedimiento responde a necesidades de seguridad pública.

Destacó que la capital concentra aproximadamente el 80 por ciento de las detenciones administrativas registradas en Aguascalientes, por lo que el nuevo esquema permitirá fortalecer los mecanismos de identificación y homologar la información recopilada en las instalaciones de detención municipal.