De cada 10 baños en escuelas de educación básica en la entidad, 4 están inutilizables, según quedó demostrado en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial.

El documento dio a conocer el estado en el que se encuentran las escuelas de educación básica y especial en el estado. En este ejercicio referente a los datos del ciclo escolar 2021-2022 fueron involucradas 1,277 escuelas de las 1,833 existentes.

Una de cada 10 escuelas no recibe abasto de agua potable a través de la red pública, en Aguascalientes son 28 escuelas las que se tienen que abastecer a través de pipas de agua, 28 más, cuentan con un pozo o noria dentro de la institución, en 4 planteles se tiene que acarrear agua y una dijo no contar con servicios de agua potable. La gran mayoría de las escuelas encuestadas aseguró contar con drenaje, sólo dos mencionaron no contar con una instalación de este tipo.

En particular, sobre el tipo de baño con el que cuentan todas las escuelas, se contabilizaron 4 mil 196 baños; 47 de ellos son letrinas u hoyos; además, 4 de cada 10 baños en las escuelas públicas están descompuestos.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), los estándares e instalaciones mínimas con que debe contar una escuela en términos de saneamiento e higiene para promover entornos saludables son los siguientes:

• Alumnos y el personal deben tener 1 baño por cada 25 niñas.

• 1 baño y 1 mingitorio por cada 50 niños.

• Los baños deben ser separados por sexo, estar disponibles, en funcionamiento y ser privados.

• Los sanitarios deben estar limpios, tener papel higiénico, agua y jabón.

• Tener su limpieza y mantenimiento asegurados.

• Cubrir las necesidades de niños y niñas con discapacidad.

