Al informar que al menos cinco tarjetas de crédito Fintech ya circulan en México, la Condusef informó que una Fintech o financial technology es una empresa que ofrece productos y servicios financieros a través del uso de tecnologías de información como sistemas de pagos móviles, préstamos de persona a persona o financiamiento colectivo.

José Antonio Mejía Lozano, titular de la unidad de atención, mencionó que la llegada de las Fintech ha generado la modernización de la banca y se convirtió en competencia directa de los bancos tradicionales al brindar una nueva alternativa a los usuarios con productos financieros como las tarjetas de crédito que ofrecen en condiciones más flexibles.

En cuanto a su seguridad, las TDC Fintech contienen una nueva tecnología para salvaguardar el dinero de sus clientes ante la amenaza de los hackers, mediante tarjetas contactless, chips inclonables y firmas con NIP.

Aunque la regulación del sector Fintech colocó a México a la vanguardia en términos de normatividad y lo consolidó como país pionero en regularizar este sector, aún existen inconsistencias, es importante saber que el Gobierno de la México no garantiza ni respalda el dinero de los clientes que ahorren o inviertan en empresas de este nuevo sector y en este sentido, la Condusef aún no puede proceder en su contra.

No obstante, en breve la Comisión Nacional pondrá a disposición el Portal de Recepción de Quejas Fintech con el fin de presentar una reclamación en contra de alguna Institución de Tecnología Financiera vía electrónica.

En este portal, la Condusef contará con un Proceso de Atención a Usuarios perfectamente definido en etapas de atención para los usuarios de servicios o productos financieros.

La Condusef pondrá a disposición de los usuarios los datos corporativos de las Instituciones de Tecnología Financiera, sus contratos de adhesión, la descripción de sus productos o servicios y los datos de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, entre otros.

Antes de abrir una cuenta en una institución Fintech, recomendó, investigar si está protegida por una licencia bancaria que obliga al mismo a tener responsabilidades y a proteger a sus consumidores. Recordar que nunca está de más conocer esta información para proteger las finanzas.

Algunas de las tarjetas de crédito que ya funcionan en México de los neo bancos son: Un que opera con Mastercard; Stori lo hace con Mastercard; Vexi con Carnet y American Express; Klar con Mastercard y Flink con Mastercard.