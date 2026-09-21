La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros mantiene facultades para sancionar a las instituciones financieras que incumplan las obligaciones relacionadas con los despachos de cobranza que utilizan, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validara las disposiciones aplicables al Registro de Despachos de Cobranza.

La resolución, emitida en enero de 2026, derivó de un amparo promovido por una entidad financiera sancionada por no presentar, durante 2023, los informes mensuales sobre las quejas relacionadas con los despachos contratados.

El máximo tribunal determinó que las reglas establecen de manera suficiente las obligaciones de las instituciones financieras respecto de la información que deben proporcionar y las consecuencias derivadas de su incumplimiento. El criterio mantiene vigente el marco que permite a la Condusef supervisar estas obligaciones.

Las instituciones que recurren a despachos externos deben registrarlos en el REDECO, mantener actualizada la información correspondiente y presentar informes mensuales sobre las quejas recibidas por las gestiones de cobranza. La contratación de un tercero no elimina la responsabilidad de la entidad financiera frente a las disposiciones aplicables.

Los despachos también deben respetar límites durante sus gestiones. Entre las conductas prohibidas se encuentran las amenazas, ofensas e intimidaciones, así como involucrar a familiares, compañeros de trabajo u otras personas ajenas a la deuda. Tampoco pueden utilizar nombres que generen confusión con instituciones públicas ni enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales.

Los usuarios que consideren que un despacho incurrió en alguna conducta irregular pueden presentar una queja mediante el REDECO, proporcionando información sobre la institución financiera, el crédito, el despacho, el medio utilizado para la cobranza y el motivo de la inconformidad. El sistema genera un folio para dar seguimiento al caso.