Con la meta de incrementar su padrón de beneficiarios de 7 mil a 11 mil familias en los próximos dos años, el Banco de Alimentos de la Diócesis de Aguascalientes proyecta ampliar su capacidad de atención en la entidad, informó Mario Serrano, presidente de la institución, quien precisó que en el último año la cobertura creció en 2 mil hogares gracias a la apertura de una segunda nave operativa.

Actualmente, el organismo entrega cada 15 días paquetes alimentarios de entre 12 y 14 kilogramos con productos perecederos y no perecederos. El crecimiento reciente responde a la puesta en marcha de la sucursal en Ciudad Industrial Chichimeco —que opera en comodato otorgado por la Fundación Carlos Slim, en alianza con la red BAMEX—, la cual se suma a la sede de Ciudad Industrial Sur.

Serrano detalló que el mayor volumen de donaciones corresponde a frutas y verduras de temporada otorgadas por agricultores y cadenas comerciales. En contraste, granos básicos como arroz y frijol registran un bajo nivel de donación, por lo que la institución realiza compras directas y eventos de recaudación como la «Carrera Cero Hambre», el «Festival de Sabores» y peregrinaciones.

Para solventar los gastos de operación, nómina y transporte, la organización solicita una cuota de recuperación de 100 pesos por apoyo alimentario. La entrega de despensas se realiza previo estudio socioeconómico y bajo un esquema comunitario que requiere la presencia de líderes sociales y la integración de grupos de entre 100 y 150 personas, principalmente en zonas periféricas del municipio capital y comunidades foráneas del Estado.

Finalmente, mencionó que la institución, que cuenta con más de 31 años de presencia en Aguascalientes, recibe también apoyo institucional de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) para la creación de espacios de gestión e integración social.