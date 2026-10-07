Una discusión terminó a balazos en la comunidad de El Chiquihuitero, en el municipio de Calvillo, donde dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego. El presunto responsable, identificado como José Miguel “N”, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre de 2026, sobre la calle Mar Cantábrico, cuando el señalado sostuvo una discusión que derivó en un forcejeo con uno de los afectados.

En medio del altercado intervino una segunda persona que intentó separarlos, sin que aparentemente agrediera a José Miguel. Sin embargo, este presuntamente sacó una pistola de entre sus ropas y abrió fuego en varias ocasiones.

Uno de los afectados recibió impactos de bala en la pierna derecha y la región inguinal, mientras que el otro sufrió una herida en el muslo derecho. Ambos necesitaron atención médica.

Las investigaciones permitieron identificar al presunto agresor y obtener una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada dentro de un centro penitenciario, debido a que ya se encontraba recluido por su probable participación en otro hecho delictivo.

Durante la audiencia, una jueza de Control determinó vincularlo a proceso por lesiones dolosas en riña y lesiones dolosas calificadas con ventaja.

Además, le impuso prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.