Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Dos camionetas con impactos de bala fueron utilizadas para bloquear la carretera que va de Encarnación de Díaz a San Juan de Los Lagos, la madrugada de ayer.

No se reportaron personas lesionadas, pero tampoco hubo detenidos.

Aproximadamente a las 4:24 horas, oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) realizaban un recorrido de vigilancia en Encarnación de Díaz cuando fueron alertados del bloqueo, ocurrido a la altura de la Delegación San Sebastián.

«De cuerdo a lo informado por los policías que realizaron funciones de primer respondiente, durante la madrugada se recibió un reporte en el que se informaba sobre un supuesto bloqueo en la carretera que conduce de Encarnación de Díaz a San Juan de los Lagos, por lo que de inmediato se trasladaron al punto», informó la SSE.

A su llegada, los agentes encontraron una camioneta GMC Yukon, en color plata, blindada y con placas del Distrito Federal, así como una Honda CR-V en color arena, con matrícula de Aguascalientes.

Al revisar el estatus de los vehículos, las autoridades descubrieron que el segundo tenía reporte de robo con fecha del 3 de enero, en el Estado vecino.

Ambas estaban obstruyendo los dos sentidos de la carretera, pero no se localizó a ninguna persona que pudiera dar las características de quién las abandonó en el sitio.

Tampoco se hallaron casquillos u otros indicios de un tiroteo.

«En el lugar no se localizaron personas lesionadas o fallecidas», confirmó la dependencia.

El caso es investigado por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para determinar los delitos que se cometieron y buscar a los responsables.

Por otro lado, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un camión con blindaje artesanal, así como una granada en Jalostotitlán, municipio que también se encuentra en Los Altos.

Los militares encontraron el automotor abandonado en La Laja. Fuentes que tomaron conocimiento del hallazgo indicaron que el vehículo tenía pintadas las siglas del CJNG.

En la zona encontraron también el artefacto explosivo y casquillos de diferentes calibres.

En este caso, la investigación fue iniciada por personal de la Fiscalía General de la República.