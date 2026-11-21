Un ataque a balazos contra dos personas en la comunidad de Pocitos llevó ante la justicia a Jhonatan “N”, señalado como presunto responsable de lesiones dolosas calificadas y daño en las cosas doloso. Un juez determinó vincularlo a proceso, aunque enfrentará la investigación en libertad bajo medidas cautelares.

Los hechos ocurrieron el 25 de octubre de 2026, cuando el acusado presuntamente llegó en motocicleta a un domicilio de Pocitos, acompañado por otros siete individuos que portaban machetes, palos y piedras.

De acuerdo con las investigaciones, algunos de sus acompañantes lo incitaron a utilizar un arma de fuego, por lo que supuestamente abrió fuego contra dos personas.

Una de las víctimas recibió impactos en el abdomen, del lado izquierdo, y en el pie izquierdo, mientras que la otra resultó lesionada en el codo derecho. Los disparos también provocaron daños en el inmueble.

Tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Jhonatan “N” compareció voluntariamente ante un juez de Control, quien resolvió vincularlo a proceso.

Sin embargo, no se ordenó su encarcelamiento. Como medidas cautelares deberá presentarse periódicamente ante la autoridad, evitar determinados lugares o reuniones y mantenerse alejado de las víctimas y los testigos, sin establecer comunicación con ellos.

El juez concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.