Un vigilante del área de «playas» del «Cristo Roto» en la presa Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de San José de Gracia, fue atacado a balazos por un grupo de desconocidos a quienes minutos antes había reprendido por causar disturbios y molestar a los turistas.

Este hecho provocó una fuerte movilización de policías estatales, policías preventivos de San José de Gracia y agentes de la Fiscalía General del Estado.

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana del domingo, se reportó al número de emergencias 911 un tiroteo en el área de embarcaderos de la presa Plutarco Elías Calles.

Al llegar, las autoridades encontraron herido a un vigilante identificado como Martín, quien tenía una herida de bala en una de sus extremidades inferiores, a la altura del fémur. La bala dañó su vena femoral, lo que provocó una hemorragia abundante. Fue trasladado de inmediato en una ambulancia del ISSEA al Hospital General de Rincón de Romos para recibir atención médica.

Las primeras investigaciones, realizadas por agentes del Grupo Homicidios de la PDI, revelaron que minutos antes la víctima había reprendido a un grupo de sujetos que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el área de «playas» y molestando a los turistas que visitan el Cristo Roto. Los individuos se retiraron, pero minutos después se encontraron de nuevo con el vigilante, y uno de ellos le disparó en la pierna con una pistola tipo escuadra.

Los atacantes huyeron en dos automóviles, uno rojo y otro azul. A pesar de un operativo que se extendió por la carretera estatal No. 19 hasta el municipio de Pabellón de Arteaga y la carretera estatal No. 38 hacia el poblado de La Congoja, no se logró su captura.