JOSE LUIS GARCÍA RUBALCAVA / CORRESPONSALÍA DEL SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA

La historia de Aguascalientes no solo se lee en las crónicas oficiales o en la sobria cantera de sus monumentos; también yace en silencio bajo la superficie. En las entrañas del antiguo conjunto conventual de la Limpia Concepción de San Diego, las criptas, los osarios y las bóvedas subterráneas configuran un mapa de memoria histórica de valor incalculable. Durante el periodo virreinal, la muerte no se concebía como un punto final, sino como una prolongación de la vida religiosa y comunitaria, donde el espacio de sepultura reflejaba la jerarquía social de una sociedad profundamente devota.

Un proyecto arquitectónico concebido para la muerte

A diferencia de lo que podría suponerse, la función funeraria en San Diego no fue un añadido tardío, sino un eje rector desde su fundación en el siglo XVII. Tras el inicio de las obras en 1649 por los carmelitas descalzos y su posterior toma de posesión por los franciscanos dieguinos en 1664, las prioridades arquitectónicas incluyeron de inmediato la construcción de espacios subterráneos.

Hacia 1666, las primeras criptas ubicadas bajo el presbiterio y el altar mayor ya estaban concluidas. Estas bóvedas antiguas se organizaban en una doble galería orientada de oriente a poniente, debajo del presbiterio y divididas litúrgicamente en tres sectores: el lado del Evangelio, el lado de la Epístola y el espacio central del Tabernáculo. Este ordenamiento demostraba que el subsuelo estaba jerarquizado según la liturgia católica. El primer registro de inhumación en este sitio data del 18 de enero de 1671, correspondiente al padre provincial fray Francisco de Esquivel.

La sociedad novohispana ante el tránsito final

En la sociedad novohispana -como en la actualidad- el sitio de descanso eterno dependía del estatus económico, las redes de influencia, la pertenencia a cofradías y los servicios prestados a la comunidad. Mientras los sectores marginados o sin recursos eran confinados a la «tierra santa» de los atrios y cementerios exteriores, los benefactores y miembros de cofradías lograban reposar cerca de los altares mediante el pago de censos o derechos de sepultura.

De acuerdo al registro del Libro de Difuntos existente en el Archivo Franciscano de Zapopan, un ejemplo elocuente de esta estratificación póstuma se observa en registros como el de doña María Thomasa de Guzmán y Prado, sepultada en 1725 entre la reja y el altar de Jesús Nazareno. Sin embargo, las catacumbas también resguardaban excepciones notables que rompían con el molde de las élites: el 30 de junio de 1723, Michaela de la Concepción, identificada como mujer chichimeca y esclava de la Virgen, recibió sepultura bajo el coro, junto a la pila del Agua Bendita. Este tipo de registros comprueba que el recinto subterráneo albergó fragmentos complejos de la realidad multiétnica de la antigua Villa de la Asunción.

La Cripta de los Patronos y la expansión subterránea

Entre los espacios más destacados figura la Cripta de los Patronos, vinculada de forma directa con la familia Rincón de Ortega. Agustín Rincón de Ortega, exalcalde mayor y pilar financiero del convento, ya que legó su fortuna para concluir las obras tras su muerte en 1653, obteniendo como contraprestación el privilegio de ser sepultado allí junto a sus sucesores. Una lápida histórica de 1666 sella este vínculo perpetuo entre el mecenazgo económico y la perpetuación dinástica en el camposanto conventual, precisamente bajo el Presbiterio, a un costado de los enterramientos en las fosas de los frailes, cuyos féretros se encuentran superpuestos y exhumados cada 7 años, espacio para ser reutilizados mediante el procedimiento conocido como la “Monda de los Huesos”, cuyos restos se integraban a los depósitos conocidos como osarios.

Con el crecimiento demográfico y la consolidación de la orden en el siglo XVIII, las necesidades espaciales obligaron a nuevas adecuaciones. Hacia 1769 se proyectaron nuevas galerías subterráneas vinculadas y cimiento del Camarín, que merece un estudio aparte. Tras un riguroso proceso de numeración de sepulcros para optimizar el control eclesiástico, el 7 de agosto de 1778 se bendijo solemnemente la llamada Bóveda Nueva, bóveda plana alarde de la estereotomía y actual piso de la Cámara de la Virgen.

El punto culminante de esta simbiosis arquitectónica y funeraria ocurrió entre 1792 y 1797, con la erección del Camarín de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Diseñado por el maestro alarife Nicolás de Santiago Medina, de origen indígena, el cual lo levantó deliberadamente sobre las catacumbas nuevas. Así, la estructura se articuló en tres planos teológicos: el inframundo (las catacumbas y criptas de descanso eterno), el plano terrenal (familia de la Virgen, Evangelistas, Doctores de la Iglesia, Santos y Venerables) y la cúpula con su gran cupulín como referencia celestial.

Hallazgos arqueológicos y tesoros materiales en el subsuelo

Durante los procesos de restauración que tuve la suerte de dirigir, se recurrió a las fuentes del ya citado Archivo Franciscano, junto con exploraciones arqueológicas modernas no invasivas, mediante el uso de tecnología de radar de penetración terrestre (GPR)que han revelado una compleja red de cámaras, túneles y oquedades que superan los quince metros de profundidad bajo el templo. Entre los descubrimientos más sobresalientes destacan:

El Osario: Ubicado bajo el altar mayor del Camarín, albergaba los restos óseos exhumados periódicamente —cada siete años, mediante las llamadas mondas de huesos, como ya se mencionó— para liberar espacio en las fosas y gavetas. Con muros de cantera y pisos de barro cocido, este osario concentraba de forma anónima cráneos orientados de norte a sur, siguiendo el eje principal del templo, perpetuando la memoria colectiva de la comunidad conventual.

Ubicado bajo el altar mayor del Camarín, albergaba los restos óseos exhumados periódicamente —cada siete años, mediante las llamadas mondas de huesos, como ya se mencionó— para liberar espacio en las fosas y gavetas. Con muros de cantera y pisos de barro cocido, este osario concentraba de forma anónima cráneos orientados de norte a sur, siguiendo el eje principal del templo, perpetuando la memoria colectiva de la comunidad conventual. El sepulcro de alta jerarquía: Un enterramiento singular localizado en el eje longitudinal del templo, donde una mujer de más desesenta años, -según la antropología física realizada por un médico forense-, fue inhumada dentro de dos ataúdes de madera, uno dentro de otro, a la cual se referían los frailes como “la bruja”. El cuerpo fue sellado con múltiples capas superpuestas de pasta de cal y lienzos de algodón, que la cubrieron totalmente gracias a los cuales, a manera de impronta se conservaron los diseños de los brocados de su vestido con los caros pigmentos color púrpura. Junto a su cráneo, de lado izquierdo se le colocó una botellita de vidrio ritual, en el cual se escribió el nombre, hoy desaparecido, denotando un tratamiento funerario de extraordinario privilegio, ya que según la antropóloga social Dra. Elsa Malvido, quien tuvo a su cargo por más de 25 años el Seminario Internacional Salud y Enfermedad, los ritos funerarios por su orientación, daba la bienvenida o limitaba el acceso a los espíritus de quienes serían depositados en el recinto, a diferencia de los demás enterramientos depositados en la rigurosa orientación este-oeste.

Un enterramiento singular localizado en el eje longitudinal del templo, donde una mujer de más desesenta años, -según la antropología física realizada por un médico forense-, fue inhumada dentro de dos ataúdes de madera, uno dentro de otro, a la cual se referían los frailes como “la bruja”. El cuerpo fue sellado con múltiples capas superpuestas de pasta de cal y lienzos de algodón, que la cubrieron totalmente gracias a los cuales, a manera de impronta se conservaron los diseños de los brocados de su vestido con los caros pigmentos color púrpura. Junto a su cráneo, de lado izquierdo se le colocó una botellita de vidrio ritual, en el cual se escribió el nombre, hoy desaparecido, denotando un tratamiento funerario de extraordinario privilegio, ya que según la antropóloga social Dra. Elsa Malvido, quien tuvo a su cargo por más de 25 años el Seminario Internacional Salud y Enfermedad, los ritos funerarios por su orientación, daba la bienvenida o limitaba el acceso a los espíritus de quienes serían depositados en el recinto, a diferencia de los demás enterramientos depositados en la rigurosa orientación este-oeste. El enterramiento familiar: Datado en 1749, corresponde a los restos de una mujer adulta —familiares del alcalde mayor de la Villa Felipe Tengoa—, junto a tres infantes fallecidos presuntamente por infecciones gastrointestinales de la época llamada “tobadillo”. Al ataúd principal saturado en carbón, le falta la tapa lateral del lado poniente, dejando al descubierto los pies de la difunta, mostrando un tipo de calzado de suela angosta y tacón; la tapa y los laterales están adornados con cinta de tela color amarillo e hilos dorados, fijada con diminutos remaches de bronce., mientras que los ataúdes de los infantes se encuentran saturados de pasta de cal y al igual que el de su madre están dispuestos en la dirección perpendicular al eje del templo.

Datado en 1749, corresponde a los restos de una mujer adulta —familiares del alcalde mayor de la Villa Felipe Tengoa—, junto a tres infantes fallecidos presuntamente por infecciones gastrointestinales de la época llamada “tobadillo”. Al ataúd principal saturado en carbón, le falta la tapa lateral del lado poniente, dejando al descubierto los pies de la difunta, mostrando un tipo de calzado de suela angosta y tacón; la tapa y los laterales están adornados con cinta de tela color amarillo e hilos dorados, fijada con diminutos remaches de bronce., mientras que los ataúdes de los infantes se encuentran saturados de pasta de cal y al igual que el de su madre están dispuestos en la dirección perpendicular al eje del templo. Los enterramientos colectivos: Ubicados bajo el altar mayor de San Diego, consistían en gavetas verticales de gran profundidad donde los féretros se acumulaban superpuestos con capas de tierra, anticipando conceptualmente las criptas familiares verticales de los cementerios civiles contemporáneos. Posteriormente, ya en el siglo XX se le adosaron a los muros de las primigenias bóvedas los nichos, en los que se depositan, después de la exhumación en los cementerios civiles, los restos óseos a perpetuidad.

Ubicados bajo el altar mayor de San Diego, consistían en gavetas verticales de gran profundidad donde los féretros se acumulaban superpuestos con capas de tierra, anticipando conceptualmente las criptas familiares verticales de los cementerios civiles contemporáneos. Posteriormente, ya en el siglo XX se le adosaron a los muros de las primigenias bóvedas los nichos, en los que se depositan, después de la exhumación en los cementerios civiles, los restos óseos a perpetuidad. El padre Peña y la momificación: Entre los religiosos destaca fray José Sáenz de la Peña, guardián del convento fallecido en noviembre de 1831. La conservación inusual de su cuerpo generó una tradición de santidad popular en torno a su momificación, aunque los análisis científicos sugieren el uso de resinas y aceites de preservación histórica.

Entre los religiosos destaca fray José Sáenz de la Peña, guardián del convento fallecido en noviembre de 1831. La conservación inusual de su cuerpo generó una tradición de santidad popular en torno a su momificación, aunque los análisis científicos sugieren el uso de resinas y aceites de preservación histórica. Los expulsados: Durante el virreinato no todos eran enterrados en “Tierra Santa”, es decir consagrada como cementerio, ya que quienes morían en pecado mortal o era suicidas, no podían gozar de este privilegio, se enterraban “extra muros “de la Villa, en terrenos llanos y “en greña”, es decir, sin labranza.

El fin de una era: Secularización y patrimonio

El pulso funerario de las catacumbas de San Diego latió ininterrumpido hasta los embates de la modernidad decimonónica. Con la promulgación de la Ley Lerdo en 1856 y las subsecuentes Leyes de Reforma en 1859 —específicamente la nacionalización de bienes eclesiásticos y la secularización de cementerios impulsada por el Estado—, se prohibió de manera definitiva la inhumación dentro de los recintos sagrados por motivos de salud pública. El clero perdió la administración de los camposantos y la sociedad tránsito hacia un modelo civil de disposición de los difuntos.

Hoy en día, las catacumbas del antiguo convento de San Diego trascienden la categoría de simples vestigios arquitectónicos; se han consolidado como un pilar fundamental del patrimonio histórico de Aguascalientes. Estudiar este entramado subterráneo nos obliga a recordar que la identidad de una ciudad no se limita a lo que resplandece bajo el sol de sus calles, sino que también vive y respira en la memoria perenne de aquellos que edificaron nuestro pasado desde el profundo silencio de sus sepulcros.

El visitante puede apreciar y conocer esta información, así como otros elementos rescatados durante el proceso de restauración, cuando visite -previa autorización- del Prior del convento, éste interesante recinto.