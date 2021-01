Al realizar un balance del 2020, el Centro Comercial Agropecuario reportó que las ventas de frutas y legumbres registraron una disminución de 30 a 35% en lo general, considerando los mercados local, regional y extranjero, informó el presidente del Consejo de Administración, Gerardo Palomino Macías.

Sin embargo, aclaró que el mercado regional y extranjero sí registró en todo el año anterior un aumento de ventas de un 30% en el rubro de las legumbres, esto con respecto a lo que se movilizó dentro del mercado local, donde sí se registró una baja en el consumo de las verduras que se siembran y se cosechan en el campo aguascalentense.

En entrevista con El Heraldo, el presidente del CCA indicó que las frutas y las legumbres se vendieron muy bien en Aguascalientes en el último mes de diciembre de 2020, pero en el resto de los meses no fue constante.

Los productos del campo de Aguascalientes se movilizaron con mucho éxito hacia fuera de la entidad y en especial las legumbres fueron solicitadas desde los Estados Unidos y en particular por el estado de Texas.

En el caso de la República Mexicana, los estados del norte demandaron las verduras de esta entidad como son lechuga, brócoli, apio, entre otras. Las entidades federativas que son clientes del Centro Comercial Agropecuario son Chihuahua, Nuevo León, Durango, Coahuila y Baja California.

Esto ocurrió porque la ciudadanía ha procurado alimentarse de mejor manera, es decir nutritivamente, y de esta manera fortalecer su sistema inmunológico y reducir los riesgos de contagiarse con el COVID-19, pero habría que decir que Aguascalientes en el menudeo tendría que hacer un mayor esfuerzo para consumir frutas y legumbres recién cortadas del campo.

En lo general, dijo que la comercialización de las frutas y las verduras no fue mala, aunque hubo días en que no había movimiento de clientes, pero otros días se regularizaban y esto permite que al cerrar el año 2020 se pueda concluir que las ventas estuvieron a un 70% promedio con respecto a lo registrado en el 2019, comentó finalmente.