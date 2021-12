En lo que va del año, el personal del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) ha aplicado un monto aproximado de 5 millones 400 mil pesos en multas, interpuestas contra negocios sorprendidos en incumplir con las medidas sanitarias contra COVID-19.

Personal de la Guardia Sanitaria, encargado de verificar el cumplimiento de los protocolos en los diversos giros, con la finalidad de reducir riesgos de posibles contagios, ha aplicado, desde enero y a unos días de concluir el presente año, un total de 312 sanciones.

El titular del área, Octavio Jiménez detalló para El Heraldo que las principales sanciones van relacionadas por no respetar el aforo permitido en los negocios, especialmente de giros reglamentados, así como permitir el ingreso de los clientes sin el cubrebocas, no marcar la sana distancia y no utilizar, en algunos casos, los insumos de prevención, como tapetes sanitizantes, gel antibacterial y pistolas para medir la temperatura corporal de las personas.

De las 312 sanciones, 132 son apercibimientos. Es decir, no tienen fines recaudatorios.

SEGUIRÁN LAS REVISIONES. Los operativos de vigilancia en los negocios nocturnos continuarán por motivo de las celebraciones de fin de año, pues muchos de ellos esperan una asistencia nutrida en los siguientes días por las mismas causas, por lo que la cifra de multas y negocios sancionados pudiera aún incrementarse.

“Cada vez, vemos más negocios respetando las medidas y eso ha contribuido a evitar mayores riesgos de nuevos contagios. Vamos a seguir con los operativos aleatorios; es parte de nuestro compromiso, pero también requerimos de la responsabilidad de la ciudadanía por continuar adoptando las medidas de prevención…” Octavio Jiménez, ISSEA

¡Participa con tu opinión!