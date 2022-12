Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El incremento de 20 por ciento a los salarios mínimos para 2023 ayudará a reducir la informalidad, consideraron expertos.

Para Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), es necesario que siga la tendencia de aplicar aumentos importantes a estos salarios para que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores.

«Estamos de acuerdo, nos da gusto que haya ese incremento y la razón es que la informalidad crece debido a los bajos sueldos en el País, entonces cuando empiezas a subir de forma importante el salario mínimo, esto va a permitir frenar la informalidad», comentó en entrevista.

Añadió que si bien el resto de los salarios no aumentan en la misma proporción, el salario mínimo los empuja al alza.

«Se esperaría que los demás sueldos que están por arriba del mínimo, tengan un ajuste importante que por lo menos sea lo de la inflación, por ahí del 9 por ciento», comentó.

El salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207 pesos, un incremento de mil 52 pesos al mes. En la Zona Libre de la Frontera Norte, pasará de 260 pesos a 312 pesos al día, mil 584 pesos mensuales más.

Jorge Sales, abogado laboral, opinó que es positivo que este Gobierno haya continuado con la tendencia de aplicar aumentos significativos a los mínimos, que se inició en 2016.

Sin embargo, añadió que sigue siendo insuficiente para hacerle frente a la canasta alimentaria y no alimentaria de una familia, la cual se sitúa en 4 mil 208 pesos por persona.

«Si el salario mínimo con este incremento queda en 6 mil 232 pesos, quiere decir que alcanza para poco más de una canasta, por eso el salario mínimo no cubre dos canastas alimentarias», subrayó.