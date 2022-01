Violeta Meléndez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Sería hasta marzo cuando el precio del limón se reduzca debido a la mejoría del clima y flujo de la oferta, aseguró el especialista en Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Héctor Iván del Toro Ríos.

Sin embargo, el economista adelantó que el escenario más probable es que no regresará a los precios en que se registraba antes del súbito incremento de este año, sino que podría quedar estabilizado al alza.

«Nosotros estamos esperando que en las primeras semanas de marzo empecemos a ver una disminución en el precio del producto, muchas de las características por las que estos incrementos se dieron fue el aumento al precio del petróleo a nivel internacional y fertilizantes, subieron entre 500 y 700 por ciento», planteó.

«Este tipo de incrementos se traduce en que se pase a los consumidores locales, también el factor de la escasez, el acaparamiento, los factores climatológicos están afectando el precio. En marzo se espera que el factor del clima ayude y que el precio tenga una forma más lineal y no tenga picos».

Actualmente hay lugares en Jalisco donde el cítrico se ofrece hasta en 90 pesos el kilo, lo cual autoridades federales han atribuido a una disminución en la producción nacional debido a condiciones climáticas adversas, principalmente en Michoacán.

Además, el acecho del crimen organizado en cultivos de limón también ha orillado a que éstos sean abandonados por parte de los productores y sus trabajadores, lo que ha ocasionado escasez y encarecimiento.

«Lamentablemente los precios ya no son reversibles, cuando se estabilizan se quedan en un precio (al alza) y vemos que se vuelve más difícil que los consumidores accedan a la canasta básica», planteó Del Toro Ríos.

