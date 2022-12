Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los reclamos y advertencias de poner en riesgo la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum, diputados federales de Morena retirarán los cientos de espectaculares que promueven a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, argumentó que tienen el sustento jurídico para afirmar que los anuncios no violan la legalidad electoral y su instalación está amparada por sus derechos ciudadanos.

«Sin embargo, en aras de proteger el proceso de transformación y no dar ningún pretexto a nuestros adversarios y al INE, hemos decidido bajar los espectaculares. ¡Morena está más unida que nunca!», afirmó.

Morenistas consultados afirmaron que la orden de frenar la campaña llegó desde Palacio Nacional y del líder del partido, Mario Delgado, ante el escándalo que estaba generando.

La decisión se tomó tras los reclamos de los operadores políticos del Canciller Marcelo Ebrard, del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del senador Ricardo Monreal, aspirantes a la candidatura presidencial.

Así como de cuatro demandas por actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos que interpusieron ante el INE las dirigencias de Movimiento Ciudadano y el PAN, además de diputados panistas y un ciudadano de Querétaro.

Debido a que las denuncias ya fueron presentadas, la Comisión de Quejas del organismo deberá fijar una posición, aunque no implemente medidas cautelares, y la Sala Especializada deberá analizar el fondo de las quejas.

En las cuentas de redes sociales que promueven la aspiración de Sheinbaum habían ironizado sobre las denuncias, difundiendo imágenes de productos que tienen la silueta de una cabeza de mujer con una coleta, afirmando que la de los espectaculares puede ser cualquiera.

Malú Micher, coordinadora de la estructura de Ebrard, celebró que finalmente se actuara con responsabilidad.

«Celebro que nuestros principios sean respetados en cualquier circunstancia. Ha sido un largo camino el que hemos recorrido para no renunciar al país que merecemos; la ética combinada con la legalidad es la respuesta que la ciudadanía esperaba», dijo.

Por su parte, el diputado federal Emmanuel Reyes destacó que por encima de cualquier interés personal está el del movimiento.

La estructura política de Ebrard contabilizó 724 espectaculares en 28 estados, sin contemplar los que están en la Ciudad de México, por lo que quitarlos será una labor titánica.