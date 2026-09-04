Benito Jiménez Agencia Reforma

Zacatecas, México: Aunque el Gobierno federal reportó una reducción en diversos delitos en Zacatecas, 75.1 por ciento de la población aún se siente insegura en la entidad.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que la percepción de inseguridad disminuyó 21 por ciento respecto al primer trimestre de 2023, cuando alcanzó 94.8 por ciento.

«Al comparar el primer trimestre de 2023, cuando la percepción de inseguridad alcanzó su punto más alto, con el segundo trimestre de 2026, el porcentaje de la población que se siente insegura disminuyó en un 21 por ciento, es decir, pasó de 94.8 a 75.1 en la entidad», expuso.

La funcionaria presentó las cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi durante el informe del Gabinete de Seguridad en Zacatecas.

Figueroa reportó además que el promedio diario de homicidios dolosos bajó 85 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto pasado, al pasar de 1.13 a 0.17 casos diarios.

Sin embargo, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que continúa la confrontación entre células delictivas por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas.

«Falta mucho por hacer y persiste la confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas, lo que continúa generando episodios de violencia», admitió.

Si no fuera por el Ejército…

El Gobernador David Monreal presumió la reducción de la violencia en el estado, pero atribuyó los avances de seguridad al respaldo de la Federación.

El morenista aseguró que la intervención del Ejército, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad ha sido determinante para revertir la violencia que, dijo, encontró al asumir el Gobierno estatal en 2021.

«Si no fuera por el Ejército, Presidenta, en el tema que hoy nos ocupa, el de la seguridad, si no fuera por la Guardia Nacional, si no fuera por estas nobles instituciones, lejos estaría este anhelo de paz», afirmó ante Claudia Sheinbaum.

Monreal sostuvo que al inicio de su Administración Zacatecas registraba mil 741 homicidios al año, una cifra equivalente a casi cinco asesinatos diarios.

«En el 2021 recibimos un estado frente a una emergencia social, una emergencia que vale la pena no olvidar. Aquí se cometían mil 741 homicidios al año, Presidenta, mil 741 homicidios, casi cinco asesinatos al día», expuso.

El Gobernador afirmó que la violencia inhibió la actividad económica, provocó el cierre de negocios y la pérdida de empleos en la entidad.

También reconoció la colaboración de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía estatal y el Poder Judicial, y pidió a la Presidenta no desistir de la estrategia de seguridad.