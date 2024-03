Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una votación dividida, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió, tras un año sin cambio, recortar su tasa de interés en 25 puntos base para quedar en 11.00 por ciento ante un claro proceso de desinflación.

«(La junta de Gobierno) reconoció el proceso desinflacionario desde la última vez que se ajustó la tasa de referencia, no obstante, consideró que persisten retos y riesgos que ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria», mencionó en su anuncio de este jueves.

En el documento detalló que evaluó la mitigación de los efectos de los choques sobre la inflación y sus determinantes, así como el comportamiento de las expectativas de mediano y largo plazos y el proceso de formación de precios.

Analistas consultados, consideraron que el mensaje de Banxico sobre sus próximas decisiones de política monetaria es neutral, por lo que anticipan pausas en el ciclo de recortes.

Pamela Díaz, directora para México de BNP Paribas, opinó que la Junta no enfatiza que esta baja en la tasa sea el inicio de ciclo de cortes ni menciona que no deba interpretarse como tal.

No obstante, dijo, sí abre la posibilidad de que en la segunda mitad de este año, se presente una pausa en el ciclo de recortes.

Para Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Casa de Bolsa Finamex, la guía prospectiva dada a conocer por Banxico es neutral, lo que deja la puerta abierta para cualquier tipo de decisión.

Detalló que esta guía explica que las siguientes decisiones serán totalmente dependientes de los datos de inflación, con lo que se da voz al tono más restrictivo de la subgobernadora Irene Espinosa como al del resto de la Junta.

Estimó que se puede ver una pausa, específicamente en mayo, lo que obedecerá a una mayor inflación en el País, por efecto base de comparación.

Además, dijo, la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed, banco central de Estados Unidos) se retrase en recortar sus tasas o limite las reducciones también impactará en el total de recortes que haga Banxico.

Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones de Franklin Templeton México, señaló que el comunicado de Banxico considera retos que todavía enfrenta la inflación y confirma lo que algunos integrantes de la Junta de Gobierno habían anticipado respecto a que que el ciclo de recortes no será continuo, sino con pausas.

Todos coincidieron en que los próximos recortes serán de 25 puntos base.

Los tres analistas tienen estimaciones distintas sobre el nivel en el que se ubicará.

El Banxico hizo un ajuste marginal de los pronósticos de inflación general de 4.3 a 4.4 por ciento en el segundo trimestre.