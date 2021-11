Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

IRAPUATO, Guanajuato.-La Secretaría de la Defensa Nacional informó ayer que aún cuando la ordeña de combustible en Guanajuato va a la baja, delitos de alto impacto como la extorsión se han incrementado en más de mil por ciento.

Durante la conferencia de Presidente Andrés Manuel López Obrador, el General Luis Cresencio Sandoval reconoció que, en el caso de las extorsiones, aún existe cifra negra, ya que no se denuncian todos los casos.

De acuerdo con las gráficas presentadas en la conferencia matutina, en 2020 se presentaron 17 casos de extorsión, mientras que, entre enero y octubre de este año, se tienen registrados 209.

«En extorsión, tenemos 42 eventos de esta naturaleza en octubre, es un delito que va al alza. Y aquí lo pueden observar, cómo la gráfica sube muy rápido en este último año. En el acumulado, venían con un número reducido y aquí en el 2021 sube a 209», detalló el titular de Sedena.

El Gobernador de la entidad, el panista Diego Sinhue Rodríguez, pidió revisar el fenómeno.

«Vemos un aumento preocupante de la extorsión. Creo, señor Presidente, que hay que revisar», dijo.

El propio López Obrador aseguró que, aún cuando el principal problema de Guanajuato son los homicidios dolosos, el aumento en la extorsión resulta preocupante.

«El principal problema son los homicidios por enfrentamientos de bandas y esto también ha implicado un crecimiento preocupante del delito de extorsión», dijo.

«En el resto de los delitos hay disminución; incluso, en el mismo delito de homicidio ha habido una disminución, poca, pero ya se nota una tendencia a la baja; sin embargo, sigue estando alto este delito».

En contraste, la ordeña de ductos de Pemex disminuyó desde que en 2019 se inició una estrategia de vigilancia, a cargo del Ejército y la Guardia Nacional..

«En 2018, cuando inicia la Administración, en el mes de diciembre se identificaron 156, en el transcurso del 2019, fueron mil 188 tomas clandestinas. Ahí empieza la estrategia para dar la seguridad a los ductos por parte del Ejército y conforme se fue integrando la Guardia también participó, y en 2020 ya eran 609 tomas clandestinas, una reducción importante», refirió.

«Y en lo que va del año sólo se han detectado 325».

En cuanto a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa, Guanajuato ocupa el primer lugar con 8 mil 764 eventos u homicidios.

Los municipios con mayor incidencia delictiva, son León, Celaya, Irapuato y Salamanca.

Tal y como o hizo en Zacatecas, el Presidente anunció que se incrementará la presencia de fuerzas federales en la entidad, aunque no ofreció detalles sobre el número de elementos.

«No nos hemos quedado con los brazos cruzados ni le hemos dado la espalda al problema, lo estamos enfrentando», señaló.

Al presentarse el informe sobre la inseguridad, se dio a conocer que el Gobernador de Guanajuato no ha asistido al 48 por ciento de las reuniones de la mesa estatal, ya que solo ha enviado a un representante.

Por otro lado, a pregunta expresa, el Presidente sostuvo que es necesaria la renuncia del Fiscal del estado, Carlos Zamarripa, aunque reconoció que el tema no fue abordado en la reunión con Rodríguez, «por respeto al Gobernador».