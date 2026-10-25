El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) descartó que existan planes para cerrar planteles educativos, pese a la disminución de la matrícula en preescolar y primaria, principalmente en la zona centro de la ciudad, informó su director general, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

El funcionario explicó que la continuidad de las escuelas depende de la demanda educativa y no únicamente del número de alumnos por grupo. Para mantener grupos de preescolar y primaria, se considera una matrícula mínima de entre 15 y 20 estudiantes, mientras que el análisis operativo se realiza con base en la inscripción total de cada plantel.

Ante los cambios en la distribución de la población, el IEA optimiza los recursos humanos y atiende las necesidades de las familias que se trasladan hacia nuevos fraccionamientos. En estas zonas se han creado más de 32 planteles educativos para responder a la demanda.

Gutiérrez Reynoso sostuvo que, mientras exista demanda de espacios escolares, no hay una política generalizada de cierre de escuelas, por lo que los ajustes se enfocan en atender la movilidad de la población y garantizar la prestación del servicio educativo.