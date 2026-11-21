Hace casi seis años y medio, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación coordinado por Unicef México y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), con la finalidad de evaluar los programas en materia de primera infancia en comunidades rurales e indígenas en todo el país. Fue en ese momento donde, a través del trabajo de campo y la recopilación de información, tuve mi primer acercamiento a la implementación de programas educativos y de asistencia social en las comunidades más distantes de la república y, por consiguiente, de la importancia de estas acciones gubernamentales. Con el paso de los años, a pesar de los reclamos legítimos de la sociedad civil y academia sobre la necesidad de conservar y mejorar los programas que atienden a la primera infancia en México (particularmente en dichas zonas históricamente abandonadas) los enfoques de la política social han tenido otro rumbo, dejando atrás a millones de niñas, niños y adolescentes.

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que en ocho años, 17.3 millones de personas han salido de la pobreza gracias a los programas sociales que ha impulsado su gobierno y la administración de López Obrador (becas, transacciones no condicionadas, etc.); así como también que la proporción de la población en situación de pobreza por ingresos bajó de 35.3% en 2018 a 20% en 2026, entre otras cifras e indicadores enfocados al ingreso de los hogares. Evidentemente, la reducción “generalizada” de la pobreza es una buena noticia para el país, pero si contrastamos el costo oportunidad que ha conllevado este tipo de decisiones con relación a otras áreas como educación y primera infancia, los efectos no son tan alentadores.

Unicef México realizó un estudio denominado “Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en México (SITAN)”, documentando los avances y retrocesos en materia de niñas, niños y adolescentes (NNA), identificando entre sus cifras generales que “14 millones de NNA siguen viviendo en pobreza y 2.7 millones en pobreza extrema. El 82.3% de los NNA hablantes de lengua indígena vive en situación de pobreza, casi el doble que los NNA no indígenas. La inversión pública destinada a la infancia ha caído del 26.5% del gasto social en 2018 al 15.8% en 2025, por debajo del promedio regional”. También, se detectó que el 79% de los estudiantes indígenas de 6° de primaria se ubicaron en el nivel “Insuficiente” en Lenguaje y Comunicación, en contraste con el 50.7% en escuelas públicas generales; y que la cobertura en educación media no alcanza “a más de 3 de cada 10” adolescentes. En ese sentido, quizás a nivel nacional y general sí ha bajado la pobreza, pero el sector más vulnerable de la población sigue teniendo problemas severos en materia de primera infancia, educación y desarrollo, los cuáles se han agudizado con el paso de los años. ¿Qué se perdió con la política social actual?

Primero, uno de los programas mejor evaluados para combatir la desigualdad ha sido PROSPERA y “Escuelas tiempo Completo” (ETC); ambos, proveían de apoyos económicos y en especie a las comunidades rurales e indígenas, buscando la integración comunitaria y la atención a la primera infancia (los primeros mil días de vida). Dichos programas fueron sustituidos por las “becas para el bienestar Benito Juárez y Rita Cetina” y “La Escuela es Nuestra” (LEN) respectivamente, otorgando directamente los recursos sin verificar la continuidad de las y los NNA en las escuelas, su atención médica; o bien, en el caso de LEN, este programa dedicado a la infraestructura educativa se supone que también se encargaría de implementar los apoyos de ETC, sin embargo, a la fecha no se ha dado esta condición. El problema de fondo con estos ajustes a la política social ha sido, principalmente, la falta de focalización y, al darle prioridad a la universalidad, perdiendo el enfoque interseccional de la acción gubernamental.

Las NNA que más necesitan del apoyo del gobierno para salir adelante son quienes más han sido afectados, priorizando “la cobertura” aún y cuando eso implique brindarle recursos públicos a personas que no requieren del dinero (NNA, jóvenes, adultos mayores, etc.), bajo la premisa de que todas y todos podemos ser beneficiarios de los programas, contraviniendo el principio del interés superior de la infancia que marca el artículo 4° de la CPEUM. Finalmente, estas acciones evidencian la incongruencia del discurso oficialista en torno al combate a la pobreza, ya que quienes hemos trabajado y documentado la brecha educativa en los lugares más distantes del país, sabemos de la importancia de implementar políticas públicas efectivas para el desarrollo comunitario y su monitoreo; y esto último, no se puede sustituir “a billetazos”.