Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos: El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) disminuyó las investigaciones por tráfico de fentanilo y reorientó sus esfuerzos al control migratorio.

Un reporte de la Oficina del Inspector General del DHS indica que las indagatorias por tráfico de fentanilo llevadas a cabo por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) cayeron un 24 por ciento en el año fiscal 2025, el primero del segundo mandato de Donald Trump.

Creada en 2010 bajo jurisdicción de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dicha agencia cuenta con más de 7 mil 100 agentes especiales para combatir drogas ilegales en la frontera con México.

«Entre los años fiscales 2022 y 2024, las horas que los agentes dedicaron a investigaciones relacionadas al fentanilo aumentaron de forma constante», dice el reporte, que se limita a evaluar la lucha contra fentanilo de la HSI y no aborda lo hecho por otras agencias.

«A medida que el ICE reorientó sus prioridades hacia el control migratorio, el nivel de esfuerzo de HSI en la lucha contra el fentanilo disminuyó entre los años fiscales 2024 y 2025», agrega.

Mientras las investigaciones sobre fentanilo se redujeron 24 por ciento, las horas de investigación dedicadas a combatirlo disminuyeron un 30 por ciento, y las incautaciones de esa droga también bajaron un 39 por ciento.