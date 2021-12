A partir del 1º de enero de 2022 las 10 Afores que operan en México cobrarán menos de comisión a los trabajadores por administrar sus ahorros para el retiro. Sin embargo, esto no es la panacea, ya que sólo pueden pensionarse con el 35% de su último salario, lo cual sigue siendo muy bajo, advirtió el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera.

El especialista en Afores comentó que, hasta este año, las 10 administradoras cobran en promedio hasta un 0.80% de comisión y a partir del próximo año cobrarán alrededor de 0.57%, lo cual generará un ahorro de 11 mil 800 millones de pesos para los trabajadores y esto trae un beneficio a las 65 millones de cuentas registradas que hay en el país. En el caso de Aguascalientes, hay 339 mil cuentas activas de Afores.

Recalcó que, si bien esto puede ayudar un poco, a final de cuentas no es la gran panacea ya que mientras los trabajadores no tengan la voluntad de incrementar su cuenta de retiros de cesantía y vejez por medio de la aportación voluntaria o algún tipo de aportación patronal, esto no viene a ser la solución.

“Serán pensiones raquíticas mientras el trabajador no haga su aportación extra en su ahorro y piense en su futuro. Si no, en los próximos 20 años vamos a ser una generación de viejos y pobres…” Gerardo Sánchez, Asesor financiero

¿CUÁNTO COBRAN?

Desde el año pasado, Pensionissste cobró 0.53% sobre el saldo de la cuenta individual de cada trabajador y sigue siendo la Afore más baja, mientras que las otras 9 administradoras solicitaron una comisión igual al 0.57%, que es lo que van a cobrar a partir del año 2022.

¡Participa con tu opinión!