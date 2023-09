Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a su prima Manuela Obrador Narváez no buscar la candidatura de Morena al Gobierno de Chiapas.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la diputada federal participe en la contienda interna, con miras a 2024, el Mandatario se pronunció en contra del nepotismo o el influyentismo, y que familiares y amigos aprovechen parentescos y cercanías para obtener posiciones.

-¿Tiene una opinión sobre las aspiraciones de Manuelita Obrador? -se le preguntó.

«Sí, sí tengo opinión, de que no debe de participar», respondió.

-¿Por qué? -se le insistió.

«Yo no quiero que establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no. Si no, no avanzamos», dijo.

«Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de Gobernadoras o las esposas querían poner a sus esposos, para hablar con equidad, de gobernadores o de presidentes municipales; incluso de Presidentes de la República. Eso no se puede permitir».

El Presidente reveló que él mismo envió un mensaje a su prima hermana, a través del director del IMSS, Zoé Robledo, quien renunció hace unos días a sus aspiraciones para buscar la candidatura chiapaneca.

«Cuando Zoé decide no participar, son amigos, con Zoé, y al día siguiente o a los dos días aparece que ella podía buscar ser candidata al Gobierno de Chiapas. Entonces, con Zoé le mandé a decir que eso no», afirmó.

El político tabasqueño aclaró que Obrador Narváez está en plena libertad de buscar otra candidatura para cargos de elección popular, aunque no para gobernar la entidad.