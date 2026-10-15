Detrás de cada medalla hay una historia de esfuerzo, horas de entrenamiento, nervios y sueños que comienzan a hacerse realidad. Seis jóvenes bailarinas de Aguascalientes regresaron de la Ciudad de México con reconocimientos obtenidos en el Prix de la Danse Luisa Díaz, una competencia internacional que les permitió demostrar su preparación y dar un nuevo paso en sus trayectorias artísticas.

En entrevista con El Heraldo de Aguascalientes, Marisol Zavala Bernal, Valentina Santiago Rivera y Jade González Marín compartieron las emociones, los sacrificios y las experiencias que vivieron durante la competencia, así como los sueños que esperan cumplir a través de la danza, una disciplina a la que han dedicado buena parte de sus vidas.

Las tres forman parte de un grupo de seis estudiantes de la Universidad de las Artes, perteneciente al Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), que participaron en la sexta edición del certamen, celebrado en el Teatro del Centro Cultural de las Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz, en la Ciudad de México.

En la categoría D de media punta, Ana Isabella Rodríguez Hernández obtuvo el primer lugar, Regina Guadalupe Zúñiga Urenda el tercero y Jade González Marín el cuarto. En la categoría D de puntas, Romina Mojarro Gómez alcanzó el tercer puesto, mientras que en la categoría E, Marisol Zavala Bernal consiguió el primero y Valentina Santiago Rivera el quinto.

Marisol, de apenas 14 años, comenzó a bailar desde el kínder, motivada por su maestra Ruth. Posteriormente ingresó a los talleres de la Universidad de las Artes, donde continuó perfeccionando su técnica hasta alcanzar el primer lugar en esta competencia internacional.

La joven confesó que todavía le cuesta creer lo ocurrido, pues detrás de su medalla hay años de preparación y momentos difíciles. Su resultado también le permitió obtener cuatro becas, entre ellas oportunidades para realizar cursos de verano en Suiza, Nueva York y Barcelona.

Su mayor ilusión es viajar a Suiza para continuar preparándose y acercarse a su sueño de formar parte de una compañía de danza. Sin embargo, reconoce que aprovechar estas oportunidades implica un esfuerzo económico para su familia.

Por su parte, Valentina Santiago Rivera, quien obtuvo el quinto lugar en la categoría E, comenzó a bailar a los siete años y se incorporó a la Universidad de las Artes a los 11. La joven reconoció que uno de los obstáculos más complicados fue controlar los nervios antes de salir al escenario.

Lejos de conformarse con este resultado, espera participar en nuevas competencias, mejorar sus posiciones y conseguir una beca que le permita continuar su formación profesional, con la ilusión de integrarse algún día a una compañía de danza.

La historia de Jade González Marín comenzó cuando tenía apenas dos años y medio. A los seis ingresó a los talleres de la Universidad de las Artes y, después de varios años de preparación, consiguió el cuarto lugar en la categoría D de media punta.

Uno de los recuerdos que más atesora es la reacción de sus padres cuando les comunicó su resultado. La joven relató que ambos se emocionaron y la animaron a continuar esforzándose, convencidos de que todavía tiene muchas metas por alcanzar.

A estos resultados se sumaron los de Ana Isabella Rodríguez Hernández, Regina Guadalupe Zúñiga Urenda y Romina Mojarro Gómez. Ana Isabella, además de conseguir el primer lugar en su categoría, también obtuvo becas y oportunidades de formación internacional.

Las seis bailarinas estuvieron bajo la guía de las maestras Yadira Reyna, Alejandrina Frausto y Marlene Reyna, quienes las acompañaron durante su preparación para el certamen.

El respaldo de sus familias ha sido parte fundamental de este recorrido. Detrás de las jóvenes hay padres, maestros y seres queridos que han compartido las largas jornadas de entrenamiento, los momentos de incertidumbre y la emoción de cada logro.

En este sentido, los padres expresaron su agradecimiento al Instituto Cultural de Aguascalientes por el apoyo brindado para que sus hijas pudieran participar en el Prix de la Danse Luisa Díaz, una experiencia que les permitió compartir escenario con otras bailarinas y representar a su estado en una competencia internacional.

Marisol, Valentina y Jade también agradecieron a sus familias, maestros y amigos por acompañarlas desde sus primeros pasos en la danza y alentarlas a continuar incluso en los momentos más complicados.

Más allá de las posiciones obtenidas, las seis jóvenes regresaron a Aguascalientes con nuevas experiencias y aspiraciones. Detrás de los aplausos y las medallas quedan las horas de ensayo, los sacrificios familiares y la ilusión de quienes han encontrado en la danza una forma de expresar sus sueños.

Porque aunque las medallas ya forman parte de su historia, todavía quedan muchos escenarios por conquistar.