Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- A un mal año, despedirlo con buena cara; al que todos esperan que sea mejor, con muchísimo baile.

Por eso, Margarita “La Diosa de la Cumbia” desea darle el adiós a este caótico 2020 y darle la bienvenida al 2021 con su concierto digital “Año Nuevo, Vida Nueva”, el cual será transmitido por Cinépolis Klic hoy a las 21:30 horas, tiempo de México.

“Ni modo que nos peleemos con lo que vivimos en el año. Los que estamos vivos hay que agradecer seguir aquí y tener salud. Y la tristeza que nos dio que se nos haya ido mucha gente, hay que transformarla, aceptarla.

“Nada mejor que bailar, yo quiero que todos bailen, es hasta terapéutico”, dijo la intérprete en enlace telefónico desde Mérida.

La exitosa líder de un combo que lo mismo toca vallenatos que cumbias y salsas platicó antes de viajar a Ciudad de México que se siente animada con lo que viene.

“Yo creo que es difícil predecir el futuro y hacer planes a largo plazo porque ¡mira cómo nos fue con el 2020! Yo le pongo buena cara, quiero que nos vaya bien, que regresen los conciertos, que la vacuna funcione, que no haya más muertes por COVID-19, que haya paz… y quiero que celebren conmigo el inicio del año, bailando”.

Margarita dijo que, tras un año de no haber visto a su equipo de trabajo y de haberse desconectado de los shows en directo, le entusiasmaba volver al inmueble de Paseo de la Reforma.

“Se da en condiciones muy distintas, en circunstancias que no me imaginaba, con el escenario al revés… ya lo verán. Cantaré, pero sin público. Será en vivo, pero espero que al menos quien se conecte me mande mensajitos en redes sociales para que pueda saber qué les va pareciendo.

“Habrá unas sorpresas que estoy preparando y me gustaría que le pusieran atención, con mi hija (María Fernanda), que canta bellísimo. Y, ¡claro!, el repertorio es el que conocen, con las canciones que quiero que todos bailen, ‘Escándalo’ y ‘Que Nadie Sepa Mi Sufrir’… ¡todas!”, exclamó Margarita María de Santa Teresita Vargas, el cual es su nombre de pila.