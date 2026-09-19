Con una inversión superior a los 82 millones de pesos, la gobernadora Tere Jiménez encabezó el inicio de la construcción del nuevo Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (BACHUAA) en el municipio de Villa Juárez, obra estratégica que ampliará la oferta de educación media superior en la región nororiente del Estado y contribuirá a colocar a la entidad como la primera del país con una cobertura educativa del 100% en este nivel.

Para la realización de esta obra, la administración estatal destinará 40 millones de pesos a la primera etapa de ejecución, la cual abarcará la construcción de aulas, laboratorios y canchas deportivas. La infraestructura está proyectada para atender una matrícula progresiva de 300 estudiantes: prevé recibir a 100 alumnos en su primer año de operaciones, 200 en el segundo ciclo y alcanzar su capacidad total en el tercer año.

Durante la ceremonia protocolaria y la firma formal de las escrituras del predio, la gobernadora Tere Jiménez destacó que este nuevo espacio acercará las posibilidades de superación académica a los jóvenes, al permitirles estudiar cerca de sus hogares. Asimismo, informó que ya se presentó la propuesta para que la UAA extienda también la educación de nivel superior a esta localidad.

Por su parte, el rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, reconoció la gestión del Ejecutivo estatal para descentralizar la educación, lo que se traducirá en un beneficio económico directo para las familias al reducir costos y tiempos de traslado.

Finalmente, el presidente municipal de Asientos, José Manuel González Mota, agradeció el respaldo institucional para impulsar el desarrollo de la juventud en el norte de Aguascalientes.