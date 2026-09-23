El uso desmedido de teléfonos celulares en las aulas se ha consolidado como un distractor determinante que impacta en el aprendizaje y agudiza las deficiencias en comprensión lectora y matemáticas al ingresar al bachillerato.

Ante esta realidad, el Centro de Educación Media (CEM) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) alista una reestructuración de su plan de estudios para adaptar la enseñanza a los nuevos entornos digitales, informó su decano, Julio Ismael García González Cosío.

Respaldó la implementación de medidas para regular la presencia de smartphones en clase, aunque enfatizó que la tecnología no debe satanizarse.

Precisó que el reto no es la prohibición, sino la transformación de la propuesta académica para encauzar el uso ético y provechoso de las herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial.

Subrayó que, para responder a estas necesidades, el CEM presentó formalmente la iniciativa de actualización curricular ante la Dirección General de Planeación y Desarrollo, así como ante la Dirección General de Docencia de Pregrado de la UAA, trabajo que ya se desarrolla de la mano de las academias docentes de cada departamento.

«No nos podemos sentar a ver el pasado y decir que todos vienen mal. La autonomía nos permite generar una reestructuración académica donde cada especialista aporta para quitar lo que ya no funcionó e incorporar lo que necesitan los jóvenes de hoy», señaló el decano.

Explicó que la revisión curricular busca elevar el nivel académico frente al rezago educativo y la velocidad del entorno tecnológico, al tiempo que aborda dinámicas sociales como la desintegración familiar y la pérdida de hábitos de estudio. Con ello, la institución proyecta un modelo educativo que combine el rigor académico con una formación consciente ante las innovaciones digitales.