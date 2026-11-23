El deterioro de las vialidades ha incrementado los gastos de mantenimiento de los vehículos de alquiler, debido a las constantes afectaciones en llantas, suspensión y alineación que provocan los baches, señaló Refugio Eudave Ortiz, representante de la Asociación de Taxistas Revolucionarios.

Lamentó que existan tramos donde las condiciones del pavimento complican la circulación cotidiana, como algunas calles del Centro Histórico, el Segundo Anillo a la altura de Casablanca y la avenida que conduce a San Gerardo, donde los daños en la carpeta asfáltica obligan a los conductores a extremar precauciones.

El tránsito constante por calles deterioradas ocasiona ponchaduras, daños en las llantas, fallas en la suspensión y desalineación de las unidades, lo que obliga a los taxistas a acudir con mayor frecuencia a los talleres mecánicos y destinar parte de sus ingresos a reparaciones y refacciones.

Esta situación representa una presión adicional para los trabajadores del volante, quienes dependen de sus vehículos para generar ingresos y deben mantenerlos en condiciones de operación, pese a los gastos que implica circular por vialidades con baches.

Eudave Ortiz consideró que los trabajos de mantenimiento y bacheo han disminuido, situación que atribuyó a una posible falta de personal o presupuesto, así como al cierre de la administración municipal saliente.

Señaló que el problema requiere atención en distintos puntos, pues el deterioro de las calles no sólo afecta la movilidad, sino que también incrementa los costos de operación de quienes utilizan sus unidades para prestar el servicio de transporte público.