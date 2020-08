El secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, informó que un promedio de 10 a 15 denuncias ciudadanas que exigen la reparación de daños son atendidas por año, donde el 50% de los casos demuestran las afectaciones a sus vehículos, lo que redunda en una indemnización de 50 mil pesos.

“Muchas quejas por daños a unidades particulares a causa de caimanes en mal estado, baches o daños en los pavimentos de las vialidades capitalinas, no llegan porque los ciudadanos llaman a las empresas aseguradoras”, reconoció.

En el caso de que los ciudadanos decidan presentar su solicitud de reparación de daños deben proceder a presentar las evidencias ante el Municipio de la capital y se integra un expediente a fin de comprobar si hubo omisiones por parte de alguna instancia municipal y de esta manera indemnizar a los afectados.

Si alguien solicita alguna reparación del daño, en primer lugar deben acreditar la propiedad del vehículo, así como las afectaciones recibidas a sus unidades, pues hay un proceso de investigación hasta concluir si procede o no la petición ciudadana.

Consideró que los aguascalentenses saben de su derecho de denunciar al Municipio por estos causales, y por su parte la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Gobierno trabaja para que estos asuntos se solucionen lo más pronto posible.

Jaime Beltrán Martínez señaló que el Municipio de Aguascalientes ya enfrentó una denuncia que perdió en contra de un ciclista que se lesionó junto con su bicicleta por una ciclopista en mal estado, aparte era un joven que compite internacionalmente, y la fractura se indemnizó.

“Hasta el momento no se tienen casos registrados de personas que denuncien por caídas en las banquetas del municipio de Aguascalientes”.

Por último, el secretario del Ayuntamiento explicó que todos esos asuntos se sustentan en la Ley de Responsabilidad Patrimonial y con base en ella se integran requisitos, evidencias que permitan acreditar una imputabilidad hacia la autoridad municipal.

