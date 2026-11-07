La avenida Ayuntamiento será modernizada para convertirse en una vía alterna de circulación hacia la colonia Las Flores, la zona de la Feria Nacional de San Marcos y El Encino, como parte de las obras municipales destinadas a reducir la saturación de vialidades como el Primer Anillo y la avenida Nacozari, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.

El funcionario detalló que ya comenzaron los trabajos en un segundo tramo de esta avenida, donde se renovarán las redes hidráulicas y sanitarias, además de realizarse el colado de concreto hidráulico. La intervención también busca mejorar los accesos a la zona hospitalaria y a los condominios ubicados en este sector.

Huízar Botello agregó que la cartera de proyectos para el periodo 2025-2027 contempla dar continuidad a las intervenciones en Mahatma Gandhi, con una segunda y tercera etapa; Valle de los Romero, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción (VNSA), y la avenida Arqueros.

En materia de movilidad, identificó al Primer y Segundo Anillo, así como a las avenidas Nacozari, Mahatma Gandhi, Las Américas y López Mateos, entre las vialidades con mayores problemas de congestionamiento.

Ante este panorama, indicó que el municipio trabaja en coordinación con la Agencia de Movilidad para analizar medidas que permitan regular el transporte de carga y de pasajeros en el primer cuadro de la ciudad.