El Hospital Veterinario Municipal de Aguascalientes incorporó un área de fisioterapia y rehabilitación para perros y gatos que presentan lesiones o problemas de movilidad, o que requieren recuperarse después de una cirugía. El espacio fue inaugurado por el presidente municipal, Leo Montañez, en el marco del primer aniversario de este centro, que desde su apertura ha brindado más de 16 mil servicios.

La nueva área cuenta con equipamiento especializado, entre el que destacan una caminadora para animales con distintas velocidades, equipos de electroterapia, ultrasonido y láser veterinario, así como dispositivos de electroestimulación. También dispone de pelotas, obstáculos, huesos de equilibrio y tapetes ortopédicos para apoyar los procesos de recuperación.

Una de cada 40 mascotas requiere terapia física, por lo que la creación de esta área busca ampliar las alternativas de atención veterinaria a bajo costo en el municipio.

Los tratamientos están orientados a disminuir el dolor y la inflamación, favorecer la cicatrización y recuperar la movilidad de los animales.

Como parte de las actividades conmemorativas del primer aniversario, también se realizó la cuarta megajornada “Salud que deja Huella”, en la que se ofrecieron 150 esterilizaciones gratuitas, además de consultas médicas, vacunación antirrábica y desparasitación.

La jornada contó con la participación del ISSEA, el Quirófano Móvil, asociaciones protectoras de animales y Humane World for Animals, organismo que entregó 60 fichas para consultas, vacunación y desparasitación, así como vales de esterilización.