Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía francesa y con participación global, TotalEnergies, fue denunciada por el impacto de sus operaciones en el cambio climático por tres ONGs, una de ellas mexicana.

Se trata de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), Bloom y Santé Planétaire, ambas de Francia, y la mexicana Nuestro Futuro, acompañadas de ocho personas demandantes, que iniciaron el litigio en contra del consejo de administración y los principales accionistas de esa empresa.

La denuncia se realizó el 21 de mayo, en un contexto de catástrofes climáticas más intensas y de afectaciones en la vida de seres vivos.

Las organizaciones esperan que se marque un precedente a nivel mundial sobre los litigios climáticos y su importancia para hacer responsables a las empresas y a los líderes mundiales de los efectos del cambio climático y no apostar por la aceleración de la transición energética.

«TotalEnergies, su consejo de administración y sus principales accionistas han sido demandados por poner deliberadamente en peligro la vida de otras personas, por homicidio involuntario, por negligencia en la gestión de una catástrofe y por daños a la biodiversidad», explicaron las ONGs en un informe.

Aseguraron que cada delito se castiga con al menos un año de cárcel y una multa y que el fiscal tiene la potestad discrecional para abrir una investigación judicial y determinar quiénes serán procesados.

Nora Cabrera, directora general de Nuestro Futuro, explicó que se sumaron debido a que TotalEnergies es una empresa con actividades en el País, y una de las que más proyectos de desarrollo de hidrocarburos tiene en el mundo.

«TotalEnergies es la segunda petrolera con más proyectos expansionistas de petróleo y gas en el mundo. Ellos siguen invirtiendo en este tipo de proyectos y el consejo de administración de la compañía no se quiere alinear con lo establecido en el Acuerdo de París, estamos a días de que el consejo realice su sesión anual y buscamos que en ese nuevo plan se alineen a no seguir invirtiendo en infraestructura fósil», destacó en entrevista.

Explicó que ese tipo de litigios climáticos dependen mucho de la legislación de cada País y la manera en la que se pueden presentar, pero dijo que ya hay otras acciones legales contra otras petroleras. Por ejemplo, en 2021, en Países Bajos, Shell también ya fue demandada y se ganó el litigio.

Cabrera dijo que si bien en México se tiene a Pemex como una de las petroleras más contaminantes, el impacto de su operación a nivel global no es tan fuerte porque debido a su situación financiera no tiene capacidad de realizar otros proyectos.

«El caso de México todo dependerá de la legislación nacional, y en contra Pemex, la línea que todavía no se ejerce, pero que podría ser, es por incumplimiento de metas climáticas», precisó.