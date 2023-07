Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(¡¡¡ALERTA UNAM!!!.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, en pleno delirio luego de denunciar por enésima ocasión ser víctima de un “compló”, enfiló sus ataques contra la UNAM, a la que desde hace algún tiempo tiene en la mira, como tiene a todas las instituciones e individuos que ejercen la libertad de pensamiento, de expresión y de acción y que no se pliegan a las ocurrencias y caprichos del autocrático y desquiciado jefe del Ejecutivo. Descalificar a la institución educativa más importante del país y de las más relevantes en el mundo evidencia que el mal del presidente está alcanzando niveles patológicos, su desvarío exige la unidad no sólo de los que somos egresados de la UNAM sino de todos los universitarios mexicanos para defender la educación, la libertad, la cultura, la independencia, la democracia y la República. ¡POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU!.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) surge del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014 con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; así como las investigaciones y acciones que se adoptasen a fin de sancionar a quienes resulten responsables y otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes. Casi nueve años después y luego de múltiples vicisitudes y de pasar casi la mitad de su tiempo de trabajo durante el gobierno de la 4a Transformación del PRI, el Grupo presentó lo que decidió que sea su último informe y su comunicación de que se retira con un trabajo incompleto y en el que, lejos de contar con el apoyo de las actuales autoridades encontraron obstáculos, negativas, engaños, oídos sordos, ocultamiento de pruebas y documentos, distorsión de sus informes, mal uso de sus conclusiones previas y la certeza de que el gobierno civil y el ejército conocen y ocultan pruebas decisivas para la identificación y castigo de los auténticos responsables.

En los cuatro años del nuevo PRI en el gobierno se detuvo ominosamente al ex procurador Lic. Jesús Murillo Karam (caprus emisarius) apoyándose en conjeturas y cuestionando la que llamó la verdad legal, que en una segunda edición corregida y aumentada presentó luego el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, reducido a una marioneta y comparsa del presidente.

Seguramente los integrantes del Comité pasarán a formar parte de los adversarios del KKASH, cuyo discurso simplón, básico, cursi y sentimentalón llega a un pueblo que lamentablemente sigue mayoritariamente sumido en la pobreza, dependiente de la pitanza que el gobierno les dispensa y sumido en la ignorancia que en los últimos años se ha agudizado. Pobreza e ignorancia, dos ingredientes básicos que vienen como anillo al dedo a la Cuarta Transformación del PRI y que, como el mismo presidente ha dicho, su estrategia política requiere de ellas.

Aclarar los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa fue otra de las promesas del presidente que, como la mayoría de ellas se han quedado y se quedarán incumplidas y que, como la mayoría de ellas encontrará a quien echarle la culpa. El presidente propició la libertad de sus ex correligionarios perredistas el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca y su esposa, involucrados desde un principio en los hechos. Creó comisiones, estorbó a otras, evitó el trabajo de las Fiscalías, solapó al ejército, nunca apoyó al Grupo Interdisciplinario y su disolución pasará inadvertida por la cortina de humo que el presidente hoy mismo provocó con su denuncia de ser víctima de una concertación de los medios, la ultraderecha, los neoliberales, los aspiracionistas, los niños con cáncer, los pensionados sin pensiones y los que tienen que usar sus pensiones para conseguir las medicinas que el gobierno no les da.

Con el permiso del despistado lector, dejo la palabra a la FM de la Universidad Iberoamericana de otros adversarios ( ? Los jesuitas) y al propio comité:

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un comité de juristas y médicos enfocados en realizar una investigación paralela sobre los sucesos de la noche trágica de Iguala presentó su sexto y último informe debido a que dejará las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Carlos Beristain y Ángela Buitrago, integrantes del GIEI, informaron que todas las pruebas presentadas por el gobierno mexicano en la llamada “verdad histórica” fueron obtenidas con tortura, por lo que no tienen ninguna validez.

Además los expertos aseguraron la participación de policías de tránsito y demostraron la evidencia de la comunicación constante de la policía municipal de Iguala, el C4 y el Secretario de Seguridad Pública estatal la noche en la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Finalmente, Baristain y Buitrago, hablaron del hallazgo de restos humanos en un río; concluyeron que fueron encontrados un día antes de la fecha que se hizo oficial, el 29 de octubre del 2014, y que, contrario a lo que se informó, se encontraron nueve bolsas y no sólo una, sin embargo ocho de ellas jamás volvieron a aparecer.

EL GIEI volvió a denunciar la falta de información de todos los niveles de gobierno y del ejército, lo que impide que su trabajo de investigación continúe en el caso. Sin embargo, remarcaron que aún no está cerrado y que existen todos los elementos para que las autoridades hagan un esclarecimiento de lo ocurrido con los 43 estudiantes.

En entrevista para Ibero 90.9 en junio del 2023, la doctora Angela Buitrago, que forma parte del GIEI confirmó que la razón de esta decisión del cierre de sus labores es los constantes obstáculos de las autoridades mexicanas.

“…tenemos una falta de acceso a diversos documentos vitales para el seguimiento de la investigación, que sabemos que la propia Sedena posee y que conocemos de su existencia, pero que ellos se han negado a facilitarnos, incluso cuando le hemos pedido al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y del cual tampoco hemos obtenido una respuesta positiva. También sabíamos que a los jóvenes desaparecidos los seguían minuto a minuto en su avance por la localidad con medios técnicos propios de la milicia. Además de saber de su paradero antes y después de la privación de la libertad. No tener o negarnos estos datos no permite nuestro avance, este es uno de los motivos para no renovar ya nuestro contrato y separarnos de todo vínculo este 31 de julio del 2023”.

bullidero.blogspot.com facebook jemartinj twitter @jemartinj